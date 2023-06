Ticiane Pinheiro se derrete ao curtir Festa Junina em família: “Alegria”

Filha de Cesar Tralli e Ticiane Pinheiro encanta ao surgir com traje típico em Festa Junina; veja

A modelo e apresentadora Ticiane Pinheiro apareceu radiante e feliz da vida no último domingo, 18, ao posar ao lado do marido, o jornalista Cesar Tralli, e da filha, a fofíssima Manu Tralli, de apenas três aninhos.

Em suas redes sociais, Tici encantou a todos ao mostrar a família completa em clima de São João em um evento repleto de bandeirinhas temáticas. ”Mais um final de semana de festa Junina”, declarou a mãe coruja na legenda da postagem.

Na galeria de imagens, Ticiane, Cesar, Rafaella Justus, Helô Pinheiro, o marido e o filho aparecem juntos. Mas foi Manuella quem roubou a cena com seu traje típico de festa junina. Vestida de caipira, a garotinha surgiu em um momento de muito chamego com o paizão e recebeu uma enxurrada de elogios dos admiradores da família.

"Ela é linda. A cara do pai", "A menina se parece com a Bruna Marquezine quando era criança", "Meu Deus!!! Muita beleza juntas", ”Muita alegria com a família reunida!“, "Casal lindo e maravilhoso", disseram alguns.

Recentemente, a apresentadora da Record TV compartilhou uma foto durante um passeio com o amado por Madri, na Espanha, e celebrou a viagem a dois. "Uma semaninha só nós dois… Como é bom tirar uns dias para a gente namorar, se curtir, sem hora para nada… Te amo, Cesar Tralli", comemorou a artista.

Leia também: Cesar Tralli recebe a visita da filha nos estúdios da Globo

VEJA A PUBLICAÇÃO DE TICIANE PINHEIRO:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ticiane Pinheiro 🅰️+ (@ticipinheiro)

Ticiane Pinheiro mostra seu bolo de aniversário sofisticado para almoço com as amigas

Na última semana, Ticiane Pinheiro completou mais um ano de vida e comemorou em grande estilo. A estrela reuniu suas amigas e a família em um almoço especial na cidade de São Paulo. No evento, ela organizou uma mesa de doces com direito a bolo de aniversário de três andares. O doce contou com decoração de tulipas e feito em vários tons de rosa. A foto do bolo foi revelada pela filha mais velha dela, Rafaella Justus, nas redes sociais.