Gracyanne Barbosa se pendura e encaixa pernas gigantes em professor e choca: ''Maravilhosa''

Musa fitness Gracyanne Barbosa celebrou aniversário com desafio na academia e impressionou ao mostrar vídeo do momento

CARAS Digital Publicado em 22/09/2022, às 07h28

A musa fitness Gracyanne Barbosa (39) comemorou seu aniversário nos últimos dias e mostrou que até a comemoração é diferente. Nesta quarta-feira, 21, ela compartilhou um vídeo exibindo o que fez para celebrar mais um ano de vida na academia.

Na companhia de professores e alunos do lugar, a esposa do cantor Belo (48) resolveu fazer um de seus desafios nada básicos. Usando um look listrado chamativo, ela exibiu suas curvas saltando enquanto se pendurava em um personal.

"Pov: Vamos sair pra comer porque é seu aniversário? Eu: Vamos treinar e fazer desafio", contou o que pediu para fazer no dia. "Obrigada aos amigos queridos que me entendem e ainda topam minhas maluquices amo vocês. Quero ver vocês fazendo também, tá ficando cada vez mais difícil", disse ela.

Nos comentários da publicação, os internautas se divertiram e ficaram chocados com a habilidade da musa fitness de se pendurar alongada. "Maravilhosa demais", admiraram os fãs. "A Gra sempre se superando", falaram outros.

Ainda recentemente, Gracyanne Barbosa roubou a cena na academia ao ir treinar com um conjuntinho de moletom sem roupa íntima. Com a calça mais baixa, ela deixou à mostra sua marquinha de biquíni de fita.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gracyanne Barbosa 🅾️ - (@graoficial)

Gracyanne Barbosa exibe bumbum suado após cardio

Nas últimas semanas, Gracyanne Barbosa impressionou ao mostrar suas fotos após o cardio matinal. Abaixando a calça, a musa fitness revelou dispensar a calcinha para se exercitar. Ela ainda chamou a atenção ao exibir seu bumbum todo suado após o aeróbico.

É bom lembrar que tempos atrás, a famosa viralizou com um vídeo ousado. No registro, ela apareceu de ponta cabeça se alongando e deixando a parte íntima em evidência. Após a repercussão do vídeo, o cantor Belo se pronunciou dizendo que aquilo "é prejuízo". "Eu não olho pro lado não! É prejuízo, eu te amo tudao", declarou ele.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!