Sem calcinha, Gracyanne Barbosa exibe marquinha ao eleger calça baixa para treino

Musa fitness Gracyanne Barbosa exibiu marquinha de biquíni durante treino ao surgir com look dispensando calcinha

CARAS Digital Publicado em 15/09/2022, às 07h35

A musa fitness Gracyanne Barbosa (38) chamou a atenção ao compartilhar vídeos treinando nesta quarta-feira, 14, com uma roupa um pouco diferente. De sutiã branco e um conjuntinho de moletom laranja, ela apareceu na academia.

Nos registros, a esposa do cantor Belo (48) deu o que falar ao tirar o casaco e revelar a marquinha de biquíni sem calcinha. Com a calça mais baixa, a influenciadora deixou seu corpaço à mostra e surpreendeu ao aparecer sem roupa íntima para o momento.

Sentada em um aparelho para treinar costas, Gracyanne Barbosa exibiu seus músculos desenhados e seu bumbum volumoso enquanto fazia a musculação.

Nas últimas semanas, Gracyanne Barbosa roubou a cena ao apostar em um macacão coladíssimo para treinar sem roupa íntima na academia do hotel onde estão hospedados em Lisboa. Mesmo fora do Brasil, ela está deu um jeito de continuar sua rotina saudável sem suas marmitas. Logo ao chegar, ela registrou seu prato e mostrou como está contornando a situação sem sua batata doce.

Ainda recentemente, a musa fitness revelou ter celulites no bumbum ao surgir malhando os glúteos com uma peça justíssima ao corpo.

Gracyanne Barbosa exibe bumbum suado após cardio

Nos últimos dias, Gracyanne Barbosa impressionou ao mostrar suas fotos após o cardio matinal. Abaixando a calça, a musa fitness revelou dispensar a calcinha para se exercitar. Ela ainda chamou a atenção ao exibir seu bumbum todo suado após o aeróbico.

É bom lembrar que semanas atrás, a famosa viralizou com um vídeo ousado. No registro, ela apareceu de ponta cabeça se alongando e deixando a parte íntima em evidência. Após a repercussão do vídeo, o cantor Belo se pronunciou dizendo que aquilo "é prejuízo". "Eu não olho pro lado não! É prejuízo, eu te amo tudao", declarou ele.

