Fora do Brasil, Gracyanne Barbosa se vira para manter a dieta: ''Não tem batata doce''

Viajando com Belo em Portugal, Gracyanne Barbosa mostrou como está se virando para manter a vida fitness por lá

Redação Publicado em 30/08/2022, às 08h15

A musa fitness Gracyanne Barbosa (38) viajou para Portugal nesta segunda-feira, 29, com o marido, o cantor Belo (48), e mostrou que mesmo longe de casa não fura a dieta e continua com sua vida fitness quase intacta.

Em seus stories no Instagram, a influenciadora revelou o destino da viagem com o amado, após ele compartilhar uma foto no avião fazendo suspense para onde iriam, e contou como está fazendo para continuar com seus hábitos de sempre, já que ela sempre tem sua marmita com ovos ou frango e batata doce na mão.

"Primeira refeição aqui em Lisboa: ovinho, não tem batata doce, então vai batata inglesa", exibiu o prato que montou no hotel.

Após se alimentar, Gracyanne Barbosa registrou seu look do dia no espelho da academia. "Look do dia: uma roupa toda nude, blazersinho, uma calça, mas aí sobrou um tempinho a gente tira e treina com esse lookinho", revelou que abaixo do blazer estava vestindo um conjuntinho de ginástica.

Em seguida, a famosa se gravou fazendo cardio em cima de uma bike e falou que conseguir fazer meio hora de treino superiores.

Gracyanne Barbosa exibe bumbum suado após cardio

Nos últimos dias, Gracyanne Barbosa impressionou ao mostrar suas fotos após o cardio matinal. Abaixando a calça, a musa fitness revelou dispensar a calcinha para se exercitar. Ela ainda chamou a atenção ao exibir seu bumbum todo suado após o aeróbico.

É bom lembrar que semanas atrás, a famosa viralizou com um vídeo ousado. No registro, ela apareceu de ponta cabeça se alongando e deixando a parte íntima em evidência. Após a repercussão do vídeo, o cantor Belo se pronunciou dizendo que aquilo "é prejuízo". "Eu não olho pro lado não! É prejuízo, eu te amo tudao", declarou ele

