De calcinha e top, Gracyanne Barbosa exibe bumbum suado após cardio

Musa fitness Gracyanne Barbosa impressionou ao mostrar o corpo todo molhado após fazer exercícios

CARAS Digital Publicado em 25/08/2022, às 11h43

A musa fitness Gracyanne Barbosa (38) chocou com mais um de seus registros mostrando seu corpaço sarado. Nesta quinta-feira, 25, ela chamou a atenção ao compartilhar uma selfie pós-cardio em seus stories no Instagram.

Usando apenas top e uma calcinha fio-dental finíssima, a esposa do cantor Belo (48) ostentou no registro as suas curvas desenhadas. No clique, ela mostrou sua barriga negativa com gominhos e seu bumbum empinado, tudo coberto de suor.

"Cardio", falou Gracyanne Barbosa sobre ter completado o aeróbico do dia logo antes de as 8 horas manha para manter o shape sequinho.

Nos últimos dias, a musa fitness fez a temperatura subir ao montar um vídeo com cliques picantes exibindo suas curvas bronzeadas.

Gracyanne Barbosa viraliza com vídeo fazendo alongamento ousado

Nos últimos dias, Gracyanne Barbosa causou com mais um vídeo se exercitando. Dessa vez, ela apareceu se alongando de uma forma inusitada e deu o que falar. De cabeça para baixo, a esposa do cantor Belo apareceu esticando bem as pernas e com elas abertas deixou sua parte íntima em evidência. Vestindo apenas calcinha e top, a famosa causou ao exibir suas curvas saradas quase nuas.

"É tesouro na terra. Brincadeiras a parte, isso faz parte do treino de Flex com @_celinaleon_ , gratidão por me ajudar a evoluir", brincou ela ao surgir fazendo a pose inusitada e praticamente impossível para a maioria das pessoas.

Após a repercussão do vídeo ousado, o cantor Belo resolveu se pronunciar e surpreendeu ao falar que aquilo "é prejuízo". "Eu não olho pro lado não! É prejuízo, eu te amo tudao", declarou ele.

O apresentador Otaviano Costa (49) também se envolveu no caso e divertiu ao tentar imitar o alongamento da musa fitness. "HOJE TEM EIN DONA FLÁ ALÊ! E eu me preparei com a @graoficial", mandou o apresentador o recado para a esposa, a atriz Flávia Alessandra (48).

