Otaviano Costa surpreende ao imitar vídeo ousado de Gracyanne Barbosa

CARAS Digital Publicado em 17/08/2022, às 12h27

O apresentador Otaviano Costa (49) se arriscou e tentou imitar o vídeo ousado de Gracyanne Barbosa (38) se alongando de forma quase impossível. Nesta quarta-feira, 17, ele compartilhou o resultado da reprodução e divertiu os internautas.

Tentando se encostar na parede de cabeça para baixo e com as pernas abertas, como a musa fitness fez sem esforço, Otaviano Costa apareceu se alongando no seu limite no registro e brincou com a situação.

"HOJE TEM EIN DONA FLÁ ALÊ! E eu me preparei com a @graoficial", mandou o apresentador o recado para a esposa, a atriz Flávia Alessandra (48).

Nos comentários da publicação, os internautas se divertiram com o famoso. "Para com isso! Vai se quebrar inteiro", aconselharam os seguidores. "Você não existe", riram outros.

Gracyanne Barbosa viraliza com vídeo de alongamento ousado

Nesta terça-feira, 16, Gracyanne Barbosa parou tudo na rede social ao compartilhar um vídeo escancarando as pernas de cabeça para baixo enquanto se alongava na parede. Usando apenas top e calcinha, a musa fitness deixou sua parte íntima evidente e deu o que falar.

"É tesouro na terra. Brincadeiras a parte, isso faz parte do treino de Flex com @_celinaleon_ , gratidão por me ajudar a evoluir", brincou ela ao surgir fazendo a pose inusitada e praticamente impossível para a maioria das pessoas.

Após a grande repercussão do vídeo, o esposo da famosa, o cantor Belo (48), resolveu se pronunciar repostando o registro. Surpreendendo a todos, ele não se mostrou nada ciumento e provou ser grande admirador da amada."Eu não olho pro lado não! É prejuízo, eu te amo tudao", declarou ele.

Nos comentários, os se mostraram chocados com a flexibilidade quase impossível da famosa. "Gente, que isso", falaram os seguidores. "Misericórdia", exclamaram outros.

