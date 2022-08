Gracyanne Barbosa monta vídeo com fotos picantes e choca fãs: "Deusa"

Musa fitness Gracyanne Barbosa publicou vídeo com fotos ousadas e chamou a atenção ao exibir suas curvas turbinadas

Redação Publicado em 24/08/2022, às 07h08

A musa fitness Gracyanne Barbosa (38) chamou a atenção mais uma vez em sua rede social ao exibir cliques ousados de seu corpo. Nesta terça-feira, 23, a famosa publicou um vídeo com fotos picantes e fez a temperatura subir.

Usando pouca roupa, ou quase nua, a esposa do cantor Belo (48) protagonizou os registros com atitude. Exibindo suas curvas musculosas em várias ângulos, a influenciadora provou mais uma vez ser dona de um corpaço turbinado.

Ao exibir seu bumbum empinado e sua barriga com gominhos, Gracyanne Barbosa arrancou elogios dos internautas, que ficaram chocados com seu físico desenhado. "A mais linda do Brasil", admiraram os fãs. "Deusa", escreveram outros.

Ainda nos últimos dias, Gracyanne Barbosa roubou a cena ao apostar em um shorts jeans tamanho calcinha para um evento.

Gracyanne Barbosa viraliza com vídeo fazendo alongamento ousado

Nos últimos dias, Gracyanne Barbosa causou com mais um vídeo se exercitando. Dessa vez, ela apareceu se alongando de uma forma inusitada e deu o que falar. De cabeça para baixo, a esposa do cantor Belo apareceu esticando bem as pernas e com elas abertas deixou sua parte íntima em evidência. Vestindo apenas calcinha e top, a famosa causou ao exibir suas curvas saradas quase nuas.

"É tesouro na terra. Brincadeiras a parte, isso faz parte do treino de Flex com @_celinaleon_ , gratidão por me ajudar a evoluir", brincou ela ao surgir fazendo a pose inusitada e praticamente impossível para a maioria das pessoas.

Após a repercussão do vídeo ousado, o cantor Belo resolveu se pronunciar e surpreendeu ao falar que aquilo "é prejuízo". "Eu não olho pro lado não! É prejuízo, eu te amo tudao", declarou ele.

O apresentador Otaviano Costa (49) também se envolveu no caso e divertiu ao tentar imitar o alongamento da musa fitness. "HOJE TEM EIN DONA FLÁ ALÊ! E eu me preparei com a @graoficial", mandou o apresentador o recado para a esposa, a atriz Flávia Alessandra (48).

