Sem calcinha, Gracyanne Barbosa esbanja curvas suadas e quase mostra demais em selfie

Musa fitness Gracyanne Barbosa abaixou a calça para exibir barriga negativa após cardio e quase mostrou demais

CARAS Digital Publicado em 29/08/2022, às 12h30

A musa fitness Gracyanne Barbosa (38) começou a semana nesta segunda-feira, 29, já se exercitando logo bem cedinho. Em sua rede social, ela compartilhou sua típica foto de cardio matinal e chamou a atenção ao exibir sua barriga negativa logo cedo.

Toda suada, a esposa do cantor Belo (48) apareceu no registro abaixando a calça e revelando mais uma vez não estar usando calcinha para treinar. Ostentando sua marquinha de fita e seu abdômen chapado, ela chamou a atenção dos seguidores.

"Cardio", escreveu Gracyanne Barbosa com um emoji falando que concluiu o exercício aeróbico logo ao sair da cama em sua casa.

Ainda nos últimos dias, a musa fitness publicou outra selfie abaixando a calça e mostrando todo o corpo suado, inclusive o seu bumbum.

Gracyanne Barbosa viraliza com vídeo fazendo alongamento ousado

Nos últimos dias, Gracyanne Barbosa causou com mais um vídeo se exercitando. Dessa vez, ela apareceu se alongando de uma forma inusitada e deu o que falar. De cabeça para baixo, a esposa do cantor Belo apareceu esticando bem as pernas e com elas abertas deixou sua parte íntima em evidência. Vestindo apenas calcinha e top, a famosa causou ao exibir suas curvas saradas quase nuas.

"É tesouro na terra. Brincadeiras a parte, isso faz parte do treino de Flex com @_celinaleon_ , gratidão por me ajudar a evoluir", brincou ela ao surgir fazendo a pose inusitada e praticamente impossível para a maioria das pessoas.

Após a grande repercussão do vídeo, Gracyanne Barbosa gravou outra série de vídeos para mostrar como entra e sai da posição que deu o que falar. Inclusive Belo deu sua opinião sobre o feito da amada dizendo que aquilo "é prejuízo". "Eu não olho pro lado não! É prejuízo, eu te amo tudao", declarou ele.

