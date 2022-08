Gracyanne Barbosa desvenda o mistério e mostra como sai do alongamento ousado

Após viralizar com vídeo, Gracyanne Barbosa mostrou como faz o alongamento ousado e como faz para sair da posição

Na última semana, Gracyanne Barbosa (38) deu o que falar com seu vídeo se alongando encostada na parede e com as pernas escancaradas. Após viralizar e deixar todos com a dúvida de Marcos Mion (43), de como ela sai da posição, a musa fitness resolveu desvendar o mistério nesta segunda-feira, 22.

Em sua rede social, a esposa do cantor Belo (48) fez stories de sua aula de alongamento e exibiu o passo a passo para ficar de ponta cabeça com o bumbum apontado para cima. De top e shortinhos mínimo, ela protagonizou o momento com sua professora.

"Entrando no movimento que vocês me pediram", disse ela ao esticar as pernas afastadas para entrar de lado no meio delas. Logo em seguida, ela encostou as costas na parede e a cabeça no chão, sempre esticando bastante suas curvas.

Por fim, ela esclareceu a dúvida do apresentador do Caldeirão da Globo: como sair da posição. "Está aí Marcos Mion, a saída do movimento, agora esperar você também", brincou ao mostrar que sai fazendo o oposto do movimento entrada.

Gracyanne Barbosa viraliza com vídeo fazendo alongamento ousado

Nos últimos dias, Gracyanne Barbosa causou com mais um vídeo se exercitando. Dessa vez, ela apareceu se alongando de uma forma inusitada e deu o que falar. De cabeça para baixo, a esposa do cantor Belo apareceu esticando bem as pernas e com elas abertas deixou sua parte íntima em evidência.

"É tesouro na terra. Brincadeiras a parte, isso faz parte do treino de Flex com @_celinaleon_ , gratidão por me ajudar a evoluir", brincou ela ao surgir fazendo a pose inusitada e praticamente impossível para a maioria das pessoas.

Após a repercussão do vídeo ousado, o cantor Belo resolveu se pronunciar e surpreendeu ao falar que aquilo "é prejuízo". "Eu não olho pro lado não! É prejuízo, eu te amo tudao", declarou ele.

O apresentador Otaviano Costa (49) também se envolveu no caso e divertiu ao tentar imitar o alongamento da musa fitness. "HOJE TEM EIN DONA FLÁ ALÊ! E eu me preparei com a @graoficial", mandou o apresentador o recado para a esposa, a atriz Flávia Alessandra (48).

