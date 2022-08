Marcos Mion faz comentário inusitado sobre vídeo de Gracyanne Barbosa

Marcos Mion se surpreende com vídeo de Gracyanne Barbosa de ponta-cabeça: 'Como ela saiu daquela posição?'

CARAS Digital Publicado em 17/08/2022, às 19h16

O apresentador Marcos Mion também foi impactado pelo vídeo ousado da musa fitness Gracyanne Barbosa. Nas imagens, ela apareceu fazendo um alongamento inusitado, no qual apareceu com o corpo dobrado e o bumbum para cima. A pose impressionou os internautas e também Mion.

Tanto que ele fez um comentário sobre o vídeo inusitado no Twitter. “A maior questão pra mim sobre o vídeo do alongamento da Gracyanne é... Como diabos ela saiu daquela posição?”, brincou ele.

O vídeo de Gracyanne Barbosa viralizou na internet e o marido dela também comentou sobre a admiração que sente pela amada.“Eu não olho pro lado não! É prejuízo, eu te amo tudão”, disse ele.

O vídeo viral de Gracyanne Barbosa

De cabeça para baixo, Gracyanne Barbosa apareceu esticando bem as pernas e com elas abertas deixou sua parte íntima em evidência. Vestindo apenas calcinha e top, a famosa causou ao exibir suas curvas saradas quase nuas.

"É tesouro na terra. Brincadeiras a parte, isso faz parte do treino de Flex com @_celinaleon_ , gratidão por me ajudar a evoluir", brincou ela ao surgir fazendo a pose inusitada e praticamente impossível para a maioria das pessoas.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gracyanne Barbosa 🅾️ - (@graoficial)

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!