Gracyanne Barbosa abaixa a calça e revela dispensar calcinha em treino

Após fazer cardio, Gracyanne Barbosa fez selfie de corpaço molhado e acabou revelando estar sem roupa íntima

Redação Publicado em 26/08/2022, às 14h27

A musa fitness Gracyanne Barbosa (38) impressionou os internautas ao compartilhar mais uma selfie após fazer seu cardio matinal. Nesta sexta-feira, 26, a famosa registrou seu corpaço molhado após o treino de aeróbico e chamou a atenção com um detalhe.

Abaixando a calça de ginástica, a esposa do cantor Belo (48) acabou revelando estar sem calcinha e até tirou a dúvida de quem se perguntava se ela usava roupa íntima. Pelo visto, ela dispensa a peça em looks fitness bem colados.

"Cardio", falou ela ao colocar um emoji verde dizendo que finalizou o exercício. "Sextou", celebrou o fim da semana e seu quinto dia de cardio.

Na noite anterior, a musa fitness causou um evento ao ostentar suas curvas musculosas e bem bronzeadas em um look todo aberto. Cobrindo apenas o necessário, ela quase mostrou demais ao dispensar a roupa íntima.

Ainda nesta quinta-feira, 25, Gracyanne Barbosa publicou outra selfie depois de queimar as calorias no aeróbico e impressionou ao exibir seu corpaço molhado, inclusive o bumbum cheio de suor. Na ocasião, ela estava de calcinha, mas uma de um modelo bem fininho.

Gracyanne Barbosa viraliza com vídeo fazendo alongamento ousado

Nos últimos dias, Gracyanne Barbosa causou com mais um vídeo se exercitando. Dessa vez, ela apareceu se alongando de uma forma inusitada e deu o que falar. De cabeça para baixo, a esposa do cantor Belo apareceu esticando bem as pernas e com elas abertas deixou sua parte íntima em evidência. Vestindo apenas calcinha e top, a famosa causou ao exibir suas curvas saradas quase nuas.

"É tesouro na terra. Brincadeiras a parte, isso faz parte do treino de Flex com @_celinaleon_ , gratidão por me ajudar a evoluir", brincou ela ao surgir fazendo a pose inusitada e praticamente impossível para a maioria das pessoas.

