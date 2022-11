Fora de A Fazenda, Kerline exibe corpão sarado em fotos de biquíni

Kerline aposta no biquíni com amarração estilosa ao curtir um dia na praia

Após ser eliminada de A Fazenda 14, da Record TV, Kerline (30) aproveitou um dia de folga para visitar o mar. A estrela foi fotografada só de biquíni enquanto curtia um lindo de dia de sol.

Na foto, a beldade deixou à mostra a sua barriga chapada e as curvas impecáveis ao posar com um modelito estiloso e com amarração na cintura. Além disso, ela colocou um lenço no cabelo com as cores da bandeira do Brasil.

Nos comentários, os fãs elogiaram a beleza da morena. “Belíssima”, disse um seguidor. “Que mulher, meu Deus”, afirmou outro. “Simplesmente a mais perfeita”, comentou mais um.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por KERLINE 🐙 (@kerline)

Kerline relembra o cachê do Big Brother Brasil

Quando estava em A Fazenda 14, a ex-BBB Kerline Cardoso decidiu revelar o quanto ganhou para participar do Big Brother Brasil 2021, em janeiro de 2021, quando ela foi a primeira eliminada da edição do programa da Globo.

De acordo com Kerline, ela ganhou apenas um cachê simbólico da emissora carioca. “Eu não tinha um real no bolso, gente. Porque lá não ganha cachê. Não tinha isso. É por semana, mas um valor muito pequeno. Saí de lá com, sei lá…”, pensou a cearense.

“Só com a visibilidade?”, perguntou Bárbara Borges. "É. Eu saí com um valor muito mínimo. Muito, muito pouquinho. Sei lá, R$500, alguma coisa assim", disse, surpreendendo os aliados do grupo B. “Mentira!”, exclamou a ex-paquita. “Que isso!”, disse Pelé Milflows.