A Fazenda 14: Kerline Cardoso entrega quanto ganha um participante do BBB

Durante o confinamento, Kerline decide contar quanto levou de cachê do reality da Globo

CARAS Digital Publicado em 31/10/2022, às 22h31

Nesta segunda-feira, 31, a ex-BBB Kerline Cardoso decidiu revelar o quanto ganhou para participar do Big Brother Brasil 2021, em janeiro de 2021, quando ela foi a primeira eliminada da edição do programa da Globo. Enquanto conversava com seus colegas de confinamento no reality show rural A Fazenda 14.

De acordo com Kerline, ela ganhou apenas um cachê simbólico da emissora carioca. “Eu não tinha um real no bolso, gente. Porque lá não ganha cachê. Não tinha isso. É por semana, mas um valor muito pequeno. Saí de lá com, sei lá…”, pensou a cearense.

“Só com a visibilidade?”, perguntou Bárbara Borges. "É. Eu saí com um valor muito mínimo. Muito, muito pouquinho. Sei lá, R$500, alguma coisa assim", disse, surpreendendo os aliados do grupo B. “Mentira!”, exclamou a ex-paquita. “Que isso!”, disse Pelé Milflows.

“Foi uma semana, né? Lá é um valor simbólico. Mas eu estou falando como anônima, viu? Eu entrei como pipoca. Eu não sei os camarote”, falou Kerline, sobre o valor que recebeu no Big Brother Brasil, principalmente por ter sido apenas a primeira eliminada, saindo logo no começo do programa em que Juliette ganhou.

Pétala Barreiros desestabiliza Deborah com plano de Deolane

A manhã deste domingo foi muito movimentada dentro da sede do reality show rural A Fazenda 14. Após Deolane Bezerra, Pelé Milflows e Bia Miranda protagonizarem um caos dentro da casa, Pétala Barreiros aproveitou a muvuca para alfinetar Deborah Albuquerque.

Na sexta-feira, 28, Deolane armou um plano para tentar desestabilizar Deborah, desfazendo a aliança dela com Bárbara Borges. Observando a ascensão da ex-paquita, por ter voltado de duas roças, a advogada, juntamente de seu grupo, bolaram uma estratégia de dizer que o protagonismo da atriz ultrapassa o de Deborah dentro do reality, sabendo que a ex-Power Couple não suporta ficar abaixo de ninguém.