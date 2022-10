A Fazenda 14: Pétala Barreiros desestabiliza Deborah com plano de Deolane

Pétala segue estratégia de aliada e diz para Deborah que Bárbara estava engolindo no Jogo

CARAS Digital Publicado em 30/10/2022, às 14h49

A manhã deste domingo foi muito movimentada dentro da sede do reality show rural A Fazenda 14. Após Deolane Bezerra, Pelé Milflows e Bia Miranda protagonizarem um caos dentro da casa, Pétala Barreiros aproveitou a muvuca para alfinetar Deborah Albuquerque.

Na sexta-feira, 28, Deolane armou um plano para tentar desestabilizar Deborah, desfazendo a aliança dela com Bárbara Borges. Observando a ascensão da ex-paquita, por ter voltado de duas roças, a advogada, juntamente de seu grupo, bolaram uma estratégia de dizer que o protagonismo da atriz ultrapassa o de Deborah dentro do reality, sabendo que a ex-Power Couple não suporta ficar abaixo de ninguém.

Todos dentro da casa entenderam que o protagonismo do programa está nas mãos de Deolane e Deborah, então, a advogada quer fazer com que a ruiva acha que a ex-paquita esteja “engolindo” ela na popularidade do jogo. "Ela vai pilhar, vai murchar, vocês vão ver!”, disse a viúva de Mc Kevin.

A isca, no entanto, foi jogada por Pétala e Bia Miranda. De forma rápida, Pétala disse que Bárbara estava engolindo Deborah no jogo. que respondeu, gaguejando: “Engolindo o que? Eu voltei de três roças amor!”. As aliadas de Deolana, então, riram, vendo que a jogada deu certo, tirando a ruiva do sério, fazendo com que ela criasse uma rivalidade com sua própria aliada.

Reality deixa vazar áudio na sede: “Maiores baba ovos da Deolane”

Na tarde desta sexta-feira (28), os peões de A Fazenda 14 estavam reunidos na sala esperando a gravação do programa A Hora do Faro, quando um áudio de fora foi vazado para os participantes. No áudio foi possível escutar uma pergunta do jornalista Chico Barney para Vini Buttel, último eliminado do programa, que estava participando da máquina da verdade, quadro do programa.

"O Grupo B e parte relevante da sociedade civil, considerava você um dos maiores baba ovos da Deolane, a minha questão para o senhor agora com a máquina”, disse a voz de Chico Barney, provavelmente, a produção do programa percebeu a falha e cortou o áudio.