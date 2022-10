A Fazenda 14: Reality deixa vazar áudio na sede: “Maiores baba ovos da Deolane”

Peões ficam chocados e recebem informação externa após vazar áudio dentro da sede

CARAS Digital Publicado em 28/10/2022, às 18h30

Na tarde desta sexta-feira (28), os peões de A Fazenda 14 estavam reunidos na sala esperando a gravação do programa A Hora do Faro, quando um áudio de fora foi vazado para os participantes. No áudio foi possível escutar uma pergunta do jornalista Chico Barney para Vini Buttel, último eliminado do programa, que estava participando da máquina da verdade, quadro do programa.

"O Grupo B e parte relevante da sociedade civil, considerava você um dos maiores baba ovos da Deolane, a minha questão para o senhor agora com a máquina”, disse a voz de Chico Barney, provavelmente, a produção do programa percebeu a falha e cortou o áudio.

Na casa, os peões ficaram indignados com a descoberta, deram muita risada do momento e perceberam que a fala se tratava do quadro máquina da verdade.

Iran Malfitano gritou: "O que é isso?". Em seguida, o ator respondeu a própria pergunta: "Máquina da verdade. O detector de mentiras que você bota no dedo".

Confira o momento:

O ex- participante do De Férias com Ex Brasil, Vini Buttel deixou o reality show da Record TV na roça desta sexta-feira (27), após receber apenas 21,14% dos votos do público. Suas rivais na eliminação, Pétala Barreiros e Bárbara Borges, receberam 25,40% e 53,46% dos votos, respectivamente.

O ex-peão era parte do grupo A da casa, que estava bastante confiante sobre a permanência de seus membros no jogo e da saída de Babi. No discurso da eliminação, Adriane Galisteu disse: “Vini, a razão é sem dúvidas sua grande motivação, talvez mais que um milhão e meio de reais, você quer mesmo é estar certo, ter essa sensação. E tudo bem, errado seria querer estar errado, armado com suas certezas e uma ironia cortante, você defende seus aliados e ainda afasta aqueles que tentam se contrapor. Talvez essa seja umas das estratégias mais assertivas de todas, mas não se esqueça a ironia pode ser traiçoeira e vir acompanhada se um irônico desfecho”.