A Fazenda 14: Com 21,14% dos votos, Vini Buttel é o sexto eliminado de A Fazenda 14

Babi e Pétala foram salvas do jogo e continuam mais uma semana dentro da casa

CARAS Digital Publicado em 27/10/2022, às 23h48

O ex- participante do De Férias com Ex Brasil, Vini Buttel deixou o reality show da Record TV na roça desta sexta-feira (27), após receber apenas 21,14% dos votos do público. Suas rivais na eliminação, Pétala Barreiros e Bárbara Borges, receberam 25,40% e 53,46% dos votos, respectivamente.

O ex-peão era parte do grupo A da casa, que estava bastante confiante sobre a permanência de seus membros no jogo e da saída de Babi. No discurso da eliminação, Adriane Galisteu disse: “Vini, a razão é sem dúvidas sua grande motivação, talvez mais que um milhão e meio de reais, você quer mesmo é estar certo, ter essa sensação. E tudo bem, errado seria querer estar errado, armado com suas certezas e uma ironia cortante, você defende seus aliados e ainda afasta aqueles que tentam se contrapor. Talvez essa seja umas das estratégias mais assertivas de todas, mas não se esqueça a ironia pode ser traiçoeira e vir acompanhada se um irônico desfecho”.

Babi foi a primeira participante a voltar para o jogo, em sua volta o grupo B comemorou muito, abraçou e beijou a atriz. Já o grupo A, olhava a cena sem imaginar que um deles sairia do jogo.

Nesta última semana de jogo, Vini teve um conflito direto com Ruivinha de Marte, pois considera a dançarina a planta da casa, ao alegar isso, chamou a ruiva de “Plantinha de Marte”.

Confira a eliminação de Vini:

PÉTALA SE SALVOU E VINI É O SEXTO ELIMINADO DA TEMPORADA! 💥 #EliminaçãoAFazendapic.twitter.com/nD3Zl1ILbc — A Fazenda (@afazendarecord) October 28, 2022

Esta quinta-feira (27) é noite de eliminação e os peões estão com os nervos à flor da pele. A roça disputada por Bárbara Borges, Pétala Barreiros e Vini Buttel, conta o último peão como o eliminado nas parciais.

Conversando com seus aliados, já arrumada para a eliminação, Pétala comentou sobre sua possível volta e ameaçou Kerline Cardoso em sua fala. “Ai que emoção ir para a roça, mas se eu voltar, eu vou me transformar. Se eu voltar, a Kerline me espera”, disse a peoa rindo e olhando para a ex-BBB.