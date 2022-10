A Fazenda 14: Pétala ameaça Kerline: “Se eu voltar, a Kerline me espera”

A influencer digital promete se transformar caso volte da roça de hoje

CARAS Digital Publicado em 27/10/2022, às 23h01

Esta quinta-feira (27) é noite de eliminação e os peões estão com os nervos à flor da pele. A roça disputada por Bárbara Borges, Pétala Barreiros e Vini Buttel, conta o último peão como o eliminado nas parciais.

Conversando com seus aliados, já arrumada para a eliminação, Pétala comentou sobre sua possível volta e ameaçou Kerline Cardoso em sua fala. “Ai que emoção ir para a roça, mas se eu voltar, eu vou me transformar. Se eu voltar, a Kerline me espera”, disse a peoa rindo e olhando para a ex-BBB.

Veja o momento:

Pétala disse que se voltar da roça ela vai se transformar: "Se eu voltar, a Kerline me espera..." #AFazendapic.twitter.com/xfAJdIJM3V — Central Reality (@centralreality) October 28, 2022

Relembre a formação da roça:

Babi foi a primeira a ocupar os banquinhos da eliminação, após a indicação do ex-fazendeiro Lucas Santos. Pelo voto da casa, Vini preencheu o segundo lugar. Diferente das outras formações, o segundo peão não puxou alguém da baia, porque o poder da chama mandou a influenciadora digital para a berlinda. Por fim, Pelé Milflows sobrou no resta um, mas o rapper ganhou a Prova do Fazendeiro e se tornou o dono do chapéu.

A influenciadora digital Moranguinho se reuniu no fim da tarde desta quinta-feira (27), na academia com Bia Miranda, para conversar sobre as distribuições de tarefas entre os participantes de A Fazenda 14.

Falando sobre as meninas do grupo B, Morango fez afirmações machistas, segundo seguidores, sobre as mulheres não cozinharem na casa, expondo sua indignação, pois de acordo com a dançarina, sempre tem que partir da mulher o ato de cozinhar e etc.

"Elas não tomam a frente pra fazer o almoço. Porque é assim, normalmente essas atitudes sempre partem das mulheres, né? Sempre! É as mulheres, não adianta, é sempre as mulheres que tomam a frente e vão fazer comida, limpar, arrumar, mas elas...", iniciou a esposa de Naldo Benny.