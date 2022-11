A Fazenda 14: Com 23,18% dos votos, Kerline Cardoso foi eliminada do reality show rural

Bárbara e Moranguinho estão salvas; Kerline foi eliminada

Vitória ou derrota para Kerline Cardoso? A ex-BBB não foi a primeira eliminada do reality show rural, mas deixou o programa nesta quinta-feira (24). A participante recebeu apenas 23,18% dos votos do público, contra 39,45% de Bárbara Borges e 37,37% de Moranguinho.

Desde o começo de sua participação no programa, Kerline fez parte do grupo B da casa e teve diversos embates, principalmente contra Deolane Bezerra, Pétala Barreiros e Bia Miranda.

No discurso de eliminação, Adriane Galisteu disse: “Você mostrou que consegue ir muito além, e ainda que isso não represente a vitória, mostra que você é capaz, e você consegue superar os próprios limites e lutar pelos seus sonhos, de igual para igual, seja lá com quem for. Hoje o público vai decidir se você segue adiante, mas saiba que na história da Fazenda, você já foi além”.

Kerline deixou sua torcida para Babi ganhar o programa, completou que a aliada é forte e determinada.

Um bate-papo entre Moranguinho e Deolane Bezerra na madrugada desta quinta-feira (24) vem causando repercussão na internet e o público do reality show rural acredita na teoria que a advogada recebe informações externas.

O motivo da suposição foi Deolane afirmar, aparentemente sem motivos, estar sentindo que algo importante dentro de A Fazenda 14 irá acontecer. Morango perguntou se seria na roça e a aliada apenas afirmou “no jogo”.

Nesta quarta-feira (23), Adriane Galisteu revelou que uma roça inédita acontecerá na semana que vem. A apresentadora anunciou a formação de uma roça falsa dentro do programa: “Segura essa emoção, gente, porque semana que vem vai rolar roça falsa e vamos ter muitas surpresas. Vocês não perdem por esperar”.