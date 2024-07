Jennifer Lopez estaria desolada com suposto divórcio, mas Ben se sente ótimo

Em meio de boatos de término, fontes contaram os bastidores de como Jennifer Lopez e Ben Affleck estariam encarando suposta crise no relacionamento

Jennifer Lopez estaria aflita e desolada em meio ao suposto fim de seu casamento com Ben Affleck – que, por sua vez, estaria encarando a situação de maneira bem mais leve. Uma fonte próxima ao casal de estrelas relatou que a cantora e o ator estariam vivendo separados nas últimas semanas.

Enquanto J-Lo teria ficado na mansão que comprou com o marido em Beverly Hills, o astro de 'Liga da Justiça' teria optado por alugar um imóvel na área de Brentwood, também em Los Angeles, em meio à suposta crise no relacionamento.

Na sexta-feira, 28, fontes compartilharam com a imprensa norte-americana como estariam as emoções do casal em meio a isso. Segundo um contato da Fox News, Affleck já havia começado a se mudar da casa que compartilha com a esposa "um tempo atrás". "O casamento está completamente acabado, e Jennifer está com o coração arrasado", disse. "Ela ama o amor e desesperadamente queria que isso funcionasse".

Outro insider da Fox News contou que o ator tem focado em sua carreira em meio a polêmicas: "Ben tem trabalhado sem parar e tem passado muito tempo em seu escritório. Ele está empolgado com muitos projetos em que está trabalhando. Está completamente envolvido com sua empresa [a produtora Artists Equity]. Ele realmente quer continuar a focar em dirigir, atuar e produzir", apontou o contato.

Já uma fonte da revista People afirmou que o ator "parece ok", e tem aproveitado para curtir os três adolescentes que tem com a ex-esposa, a atriz Jennifer Garner."Ele tem ficado em seu escritório o dia todo e parece focado em seu trabalho. Ele também está passando tempo com os filhos dele", afirmou.

Jennifer Lopez e Ben Affleck preparam venda de mansão milionária

Segundo o Daily Mail, Jennifer Lopez e Ben Affleck estariam planejando a venda da mansão na qual moravam em Beverly Hills, na Califórnia, EUA. Cliques do terreno de R$317 milhões - que haviam sido deletados desde a compra luxuosa do casal - retornaram às plataformas de imobiliárias americanas.

O veículo afirma que o motivo seria a suposta crise no casamento, onde o casal estaria se desfazendo do imóvel que compraram juntos em abril de 2023. A residência luxuosa conta com sala de cinema privativa, spa, salão de beleza, 17 dormitórios, 30 banheiros, 15 vagas de garagem e 80 vagas para estacionar.