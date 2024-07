Por onde anda Valéria Monteiro, 1ª mulher a apresentar o Jornal Nacional?

Saiba como a apresentadora Valéria Monteiro está hoje em dia. Ela faz parte da história da TV brasileira no Jornal Nacional

A jornalista e apresentadora Valéria Monteiro faz parte da história da TV Globo. Ela foi a primeira mulher a apresentar o Jornal Nacionalna década de 1990 e chegou a dividir a bancada do telejornal com William Bonner. Hoje em dia, ela está longe da TV. Saiba por onde ela anda:

De acordo com o Jornal O Globo, a profissional segue na área da comunicação e também está engajada na política, sendo que já concorreu a um cargo público. Ela tentou ser deputada federal e cogitou se candidatar à Presidência da República. Nas redes sociais, ela diz que é comunicadora, jornalista, ativista, mãe e avó.

Em seu perfil no Instagram, ela compartilhar momentos do seu dia a dia e as iniciativas sociais que apoia. Recentemente, ela se mostrou contra a PL que falava sobre a proibição do abordo.

Ao longo de sua carreira, ela trabalhou no Fantástico e no Jornal Nacional, e também fez carreira internacional ao ser repórter na WNBC, nos Estados Unidos.

Veja as fotos de Valéria Monteiro:

