Por onde anda Erik Marmo? Ator de Mulheres Apaixonadas se mudou para os EUA

Erik Marmo, que interpretou Cláudio em Mulheres Apaixonadas, se mudou para os EUA há quase dez anos

Erik Marmo (47) marcou as telinhas braileiras ao interpretar o personagem Cláudio em Mulheres Apaixonadas, ao lado de Carolina Dieckmann (44) como Edwiges, com quem o personagem vivia par romântico. Saiba por onde anda Erik Marmo, que se mudou para os EUA há quase dez anos.

Desde 2014, o ator de Mulheres Apaixonadas mora nos Estados Unidos ao lado da esposa e dos dois filhos, de 13 e 11 anos. No local, Erik Marmo reveza seu trabalho como ator com diversas profissões, até mesmo como entregador de flores. "Além de atuar, trabalho como apresentador, dublador, produtor, video maker, coach de futebol, gerencio redes sociais, modelo e até entregador de flores", revelou o ator em entrevista ao Gshow.

Um ano após se mudar para as terras norte-americanas, Erik Marmo também concedeu uma entrevista ao Video Show, quando revelou que a mudança teve relação com escolhas para sua vida profissional: "Atualmente estou em Los Angeles me dedicando aos estudos, tendo aulas com alguns dos melhores preparadores de elenco disponíveis"

Leia também: Estreante na TV, Fabiana Karla ganhou surpresa de Susana Vieira em Mulheres Apaixonadas

"Tenho estado bem próximo dos meus filhos! Larissa e eu optamos por não ter mais babá agora que nosso filho mais novo está com 3 anos e já frequenta escola, então, eu estou sempre fazendo algo com eles quando eles ou eu não estamos estudando. Seja brincar de super-heróis, de animais, ver filmes e séries infantis (adoram) ou mesmo tarefas diárias como ajudar a fazer o homework (dever de casa), fazer e dar comida, levar e buscar na escola, dar banho, vestir, ler livros, contar histórias, botar para dormir... Demanda energia, mas estar perto e conviver com a desenvoltura e liberdade das crianças me lembra a todo momento da beleza da vida!", relatou o ator de Mulheres Apaixonadas sobre a mudança na época.