Estreante na TV, Fabiana Karla ganhou surpresa de Susana Vieira em Mulheres Apaixonadas

Em entrevista à CARAS Brasil, atriz relembrou amizade com Susana Vieira nos bastidores de Mulheres Apaixonadas

Apesar de estar há alguns anos longe da TV, a atriz Fabiana Karla (47) pode ser vista nas telas da Globo com a reprise de Mulheres Apaixonadas. O folhetim de Manoel Carlos (90) marcou sua estreia nas telinhas e também trouxe uma grande surpresa para seu círculo de amizades, a atriz veterana Susana Vieira (80).

Em entrevista à CARAS Brasil, a atriz conta que foi bastante acolhida por Susana Vieira nos bastidores . "Ela comprava presente para os meus filhos [Beatriz, Samuel e Laura] que eram pequenininhos, me dava carona e me levava para casa", contou Fabiana, que pode ser vista também em seu trabalho mais recente para o Globoplay, Rensga Hits.

A atriz conta que não foi apenas no sucesso dos anos 2000 que teve ajuda de Susana, chegando até a receber a veterana em seu quadro no humorístico Zorra Total. "Depois disso ela participou do meu quadro da Doutora Lorca, do Zorra, e a gente acabou chorando, que eu quebrei o personagem para expressar minha gratidão para ela."

Na trama de Manoel Carlos, Fabiana interpretava Célia, empregada da professora de história Lorena, personagem de Susana Vieira. Na história, Lorena era irmã de Téo (Tony Ramos) e, mesmo mantendo um bom relacionamento com o ex-marido Rafael (Cláudio Marzo), ela acabava envolvida com com Expedito (Rafael Calomeni), bem mais jovem que ela.

Fabiana Karla ainda afirma que passou por um processo até gostar de rever seus próprios trabalhos na TV e em outras plataformas. "Eu não gostava de me assistir, mas hoje eu gosto. Tenho que ver para entender o que eu posso melhorar e ter a distância do personagem. Assisto com um olhar mais crítico, eu gosto, mas quando eu tenho tempo."