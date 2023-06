Fabiana Karla resgata peça após 9 anos e alerta sobre saúde mental: 'Me resguardar'

Com projetos para o streaming, Fabiana Karla conta à CARAS Brasil os próximos passos para 2023

A caminho do aeroporto, a atriz Fabiana Karla (47) reservou alguns minutos para contar à CARAS Brasil as novidades de sua rotina "workaholic", agenda cheia e projetos em andamento. Ela também aproveitou para destacar a importância de cuidar da saúde, mesmo em meio a tantos compromissos, e sempre se reconectar às origens, como está fazendo com o retorno da peça Nessa Mesa de Bar após 9 anos de sua primeira exibição.

Atualmente contratada pela Amazon, Fabiana Karla volta aos teatros , ao lado de Leandro da Matta, para matar a saudade do público e celebrar o espetáculo musical que relembra músicas de Reginaldo Rossi agora em 2023, em que se completam 10 anos de sua morte. A primeira vez em que a artista encenou a comédia aconteceu há 9 anos, em 2014. "É como se eu tivesse voltando para casa e retornando às minhas origens, Recife."

"Quando estou um pouco balançada, a primeira coisa que eu faço é voltar para as minhas origens. Tenho pensado muito na minha saúde mental e física, tenho que me resguardar para tudo o que está vindo. [Ainda mais] agora, que é época de São João, é quando o nordestino volta para casa", completa ela, que fez sua primeira participação no São João da Thay, evento organizado por Thaynara OG.

Na festa, que aconteceu na última semana em São Luís, Maranhão, a atriz fez um show ao lado de sua banda, Som da Terra, grupo musical consolidado em Recife. Fabiana aproveitou a noite para tocar músicas tradicionais da comemoração, e agora ela procura um espaço em sua agenda para visitar o São João de Caruaru, em Pernambuco, após já ter passado também por Campina Grande, na Paraíba.

Quanto aos trabalhos, Fabiana Karla agora prepara três projetos para a Amazon, além de ter encerrado as gravações de um novo filme temático de Natal, ao lado de Lázaro Ramos. A atriz também pode ser vista no Globoplay na primeira temporada de Rensga Hits, que já se prepara para novas gravações da sequência, e nos filmes Uma Pitada de Sorte e Lucicreide Vai para Marte. Além disso, ela está em reprise na TV com Mulheres Apaixonadas.

Em setembro, ela ainda poderá ser vista na estreia do filme De Repente Miss. Hoje, a atriz que fez sua última novela em 2019, Verão 90, diz que não descartaria um papel apaixonante em folhetins, mas que está satisfeita com a liberdade que conquistou em seus trabalhos. Ela, que acumula mais de 2 milhões de seguidores no Instagram, ainda reflete sobre a importância de entender os limites do trabalho e também de arranjar espaço para a saúde mental.

"Sou muito verdadeira e fiel ao que eu sou, mas mais real que eu seja, quero o direito de ter as minhas reservas. Não vou fazer coisas que eu me sinta ridícula ou constrangida. Eu sou workaholic mesmo, mas temos que nos lembrar de desfrutar dos momentos para deixar a saúde mental em dia", completa a artista.