Fabiana Karla se presenteia com carrão de luxo: 'Sou o velho da lancha'

Fruto de muito esforço e trabalho, a atriz Fabiana Karla mostrou o carrão que adquiriu avaliado em mais de $300 mil

Na última quinta-feira 27, a atriz Fabiana Karla (47) compartilhou com os seguidores mais um de seus sonhos realizados. É que a famosa fez uma nova aquisição de luxo: um SUV 2023, blindado na cor creme.

Fruto de muito esforço e trabalho, o novo veículo da estrela avaliado em mais de R$ 300 mil foi entregue na porta de sua residência em um caminhão, com direito a um laço vermelho gigante. Em uma sequência de registros publicados por meio de seu feed no instagram, Fabi exibiu o presente que resolveu se dar e ainda brincou afirmando que agora é "velho da lancha".

Visivelmente emocionada com a conquista, ela desabafou na legenda da postagem. "GRATIDÃO. É a palavra de ordem que uso com frequência na minha vida. As dificuldades existem, mas as conquistas também! Há quem diga que pode parecer exibicionismo, mas na verdade, eu sei o quanto inspiro pessoas com a minha história de vida, e por esse motivo é que eu divido aqui com vocês essas vitórias!

Então, hoje eu ME dei esse presente eu mereço!!", iníciou ela.

E prosseguiu: "Não é publi, é suor do meu trabalho e a proteção divina que me dá saúde e amparo (Eu não ando só). Então, se preparem que vocês podem olhar pra o lado no sinal e se depararem comigo: Uma mulher nordestina, de corpo livre, dona de si, que paga seus próprios boletos e tem ainda um caminho lindo pela frente! Se miley cyrus pode comprar suas próprias flores, EU mesma posso comprar meu próprio carro kkk é sobre", completou.

Nos comentários os admirados celebraram a conquista da estrela. "Você é tudooooooo", disse Jojo Todynho. "Você merece amigaaa", afirmou Carla Diaz. "Maravilhosa!!!!! Vc merece o mundo!!! Te amo!!!", declarou Deborah Secco.

