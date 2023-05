De biquíni, Fabiana Karla arrasa nas poses e recebe elogios: 'Que mulher!'

Fabiana Karla capricha nas poses e empina o bumbum em fotos só de biquíni nas redes sociais

A atriz Fabiana Karla agitou as redes sociais neste domingo, 28, ao compartilhar novas fotos apenas de biquíni. Ela caprichou nas poses e até empinou o bumbum ao aparecer com um modelito com estampa de oncinha em um banho de piscina.

Na legenda, a estrela ainda brincou sobre o ensaio com look ousado. “Quebrando o Onlyfans (só que não)”, brincou ela.

Nos comentários, os fãs elogiaram a beleza dela. “Que mulher!”, disse um seguidor. “Maravilhosa! Gata”, afirmou outro. “Linda”, declarou mais um.

Ex-marido de Fabiana Karla anuncia separação e revela motivo

O ex-marido de Fabiana Karla, Diogo Mello, anunciou nesta sexta-feira, 03, que seu casamento com a atriz chegou ao fim. Em uma publicação na rede social, o ex-esposo resgatou várias fotos felizes com a humorista e revelou um pouco do que levou a relação acabar.

Com um texto de tom poético, Diogo falou sobre não terem dado certo por conta da distância, que não os deixava ficar com frequência juntos. O dançarino desabafou sobre o problema e comentou que mesmo assim continuarão amigos.

"Não é sobre falta de amor; não é sobre não dar certo; não é sobre incompatibilidade de gênios...

É sobre a distância RJ x SP que nos impede de estarmos sempre juntos, diante das atribulações dos nossos compromissos que se tornaram difíceis de administrarmos", explicou.

Diogo Mello contou que decidiram manter uma relação amigável. "Decidimos que estaremos sempre juntos, não como marido e mulher, mas como grandes amigos e parceiros que somos.

Isso a distância não será capaz de apagar!", falou o dançarino sobre a ex.