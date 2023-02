Acabou! Ex-marido de Fabiana Karla anuncia separação: ''Quantas dificuldades''

Ex-marido de Fabiana Karla, Diogo Mello, revelou motivo do fim do casamento com a artista

O ex-marido de Fabiana Karla, Diogo Mello, anunciou nesta sexta-feira, 03, que seu casamento com a atriz chegou ao fim. Em uma publicação na rede social, o ex-esposo resgatou várias fotos felizes com a humorista e revelou um pouco do que levou a relação acabar.

Com um texto de tom poético, Diogo falou sobre não terem dado certo por conta da distância, que não os deixava ficar com frequência juntos. O dançarino desabafou sobre o problema e comentou que mesmo assim continuarão amigos.

"Não é sobre falta de amor; não é sobre não dar certo; não é sobre incompatibilidade de gênios...

É sobre a distância RJ x SP que nos impede de estarmos sempre juntos, diante das atribulações dos nossos compromissos que se tornaram difíceis de administrarmos", explicou.



O artista fez questão de mostrar sua admiração pela ex-mulher. "É impossível descrever em palavras o quanto te admiro, o quanto sou feliz por ter tido a oportunidade de passar todos esses anos ao seu lado! O quanto aprendemos um com o outro. Quantas dificuldades enfrentamos juntos, e que o nosso amor foi capaz de superar", declarou.

Diogo Mello contou que decidiram manter uma relação amigável. "Decidimos que estaremos sempre juntos, não como marido e mulher, mas como grandes amigos e parceiros que somos.

Isso a distância não será capaz de apagar!", falou.

Ele terminou a publicação com um texto poético sobre o assunto. "Encerro aqui com este poema: “ À DISTÂNCIA “. Há quem por ti de longe vela, Deseja te ver sempre brilhar, Oferece-te carinho e zela, Por tua felicidade e bem-estar. Fofo e a Fofa!", publicou.

Fabiana Karla já havia terminado o casamento outra vez

Em dezembro de 2021, Fabiana Karla havia anunciado o fim do casamento, união que aconteceu em 2019. Eles estavam juntos desde 2016.

Um mês depois do anúncio do divórcio, a humorista reatou com Diogo Mello no casamento da cantora Jojo Todynho.