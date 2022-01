No casamento de Jojo Todynho, Fabiana Karla reata com o ex-marido: ''O amor prevaleceu''

Fabiana Karla reencontra ex-marido no casamento de Jojo Todynho e casal decide reatar a relação

CARAS Digital Publicado em 29/01/2022, às 17h23

Neste sábado, 29, o amor está mais no ar do que nunca! De acordo com a assessoria de imprensa de Fabiana Karla (46), a atriz reatou seu casamento.

Após 1 mês que a artista anunciou o divórcio com Diogo Mello, houve um encontro especial no casamento de Jojo Todynho (24) que marcou a reconciliação do casal.

“Apesar da distância entre São Paulo e Rio de Janeiro, o amor prevaleceu”, declarou ela através de sua equipe.

Os pombinhos aproveitaram o momento para fazerem uma foto romântica juntos, fazendo coração com as mãos.

Juntos desde 2016, o casal oficializou a relação em 2019, e curtiu uma lua de mel dos sonhos em Pernambuco.