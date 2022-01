Em dia de noiva, Jojo Todynho cuida do corpo e mostra bumbum em clínica de beleza

Prestes a se casar, funkeira Jojo Todynho cuida do corpo e da saúde em clínica de beleza

CARAS Digital Publicado em 29/01/2022, às 12h03

A cantora carioca Jojo Todynho (24) está se preparando ao máximo para o dia mais especial da vida dela: o seu casamento, que acontecerá neste sábado, 29, no Rio de Janeiro.

Antes de trocar alianças com o militar Lucas Souza (21), a funkeira está cuidando da sua beleza em um dia de noiva bem caprichado, com direito a hospedagem em hotel de luxo, massagem e drenagem no corpo.

Fotografada em uma clínica de estética, a famosa exibiu o seu bumbum enquanto relaxava durante o procedimento. "Aqui ela faz caprichado mesmo!", elogiou a famosa nos Stories do Instagram.

Animadíssima com o casamento, Jojo mostrou recentemente na internet, o convite do enlace e o chamado dos padrinhos, provando que está bem ansiosa para o tão aguardado momento de dizer o "sim" para o amado.

Veja a Jojo Todynho na clínica de estética!