Casal de Mulheres Apaixonadas morreu no mesmo ano após novela

Cenas de Mulheres Apaixonadas fez governo acelerar debate sobre a lei do Estatuto do Idoso no Brasil

Surenã Dias Publicado em 21/06/2023, às 06h30

Mulheres Apaixonadas foi a última novela dos atores Oswaldo Louzada e Carmem Silva - Foto: Reprodução/TV Globo