Atriz de Mulheres Apaixonadas mudou rumo de personagem após decisão nos bastidores

Vanessa Gerbelli interpretou Fernanda, em Mulheres Apaixonadas mãe da personagem de Bruna Marquezine

Em 2003, a atriz Vanessa Gerbelli (49) ganhou o público ao interpretar Fernanda em Mulheres Apaixonadas. Na trama, a personagem tem uma morte trágica, porém, a artista viu uma mudança nos rumos da história da mãe de Salete (Bruna Marquezine), após uma reviravolta nos bastidores da produção de Manoel Carlos.

Quando Mulheres Apaixonadas foi ao ar, em fevereiro de 2003, a personagem Fernanda deveria perder a vida por volta do capítulo 50, segundo o jornal O Globo. No entanto, a morte icônica da ex-garota de programa aconteceu mais de 100 capítulos depois, indo ao ar apenas no 163º. A mudança aconteceu porque a atriz caiu no gosto da audiência.

Inicialmente, seu contrato iria até o mês de agosto, mas, após a exibição dos dois primeiros capítulos o acordo foi esticado para mais dois meses. No começo do folhetim, o destino de Fernanda era bastante diferente, uma vez que a personagem, que era mãe também de Lucas (Victor Curgula) poderia sumir dos capítulos sem maiores explicações.

"Quando ela desaparecer, ou morrer, seu segredo poderá ser revelado. Existe muita especulação: Salete é filha do Téo? Lucas é filho de Fernanda? Ou nenhum dos dois é dela, apenas dele, e ela os criou?", perguntou Maneco, o criador de Mulheres Apaixonadas. Três meses depois, em junho, a morte da personagem de Gerbelli foi ao ar.

RELEMBRE A TRAMA DE MULHERES APAIXONADAS:

A trama gira em torno de Helena (Cristiane Torloni), uma mulher que resolve viver uma nova paixão após 15 anos de casamento. Diretora da Escola Ribeiro Alves, ela está cansada da relação com Téo (Tony Ramos), com quem adotou Lucas. A professora não sabe, mas o filho, na verdade, é fruto da relação de seu marido com a ex-garota de programa, Fernanda.