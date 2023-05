Ator de Mulheres Apaixonadas relembra acidente em cena e revela bastidor emocionante

Em entrevista à CARAS Brasil, ator de Mulheres Apaixonadas relembrou bastidores com colegas de elenco da trama

Leonardo Miggiorin (41), estrela de Mulheres Apaixonadas, vai estar de volta na Globo com a reprise da novela no Vale a Pena Ver de Novo, em 29 de maio. Em entrevista à CARAS Brasil, o ator falou sobre colegas de elenco, relembrou acidente em cena e revelou bastidor emocionante da trama.

"Eu quase joguei um carro da BMW barranco abaixo. Eu derrubei a Carolina Dieckmann de moto, uma BMW também. No dia que eu fui gravar a cena do caixão do primeiro capítulo, descobri que a maquiadora que primeiro me recebeu em Flora Encantada - o primeiro projeto que eu fiz na Globo, antes de Presença de Anita - [tinha morrido]", revelou o ator de Mulheres Apaixonadas.

"A Lia era maquiadora na Globo e me acolheu. Ela era uma mãe para mim dentro da TV Globo nos anos de 1999, 2000 e 2001. Em 2003, quando voltei para fazer Mulheres Apaixonadas, ela tinha falecido. E eu soube disso no dia em que fui gravar a morte da minha mãe no caixão. De alguma forma, é trágico, mas são as questões da vida, que está sempre permando o nosso trabalho. A gente entra em cena com a nossa vida, não entra só com uma imagem. A nossa história toda está junto", compartilhou Leonardo Miggiorin .

Leia também: Helena Ranaldi relembra drama de Raquel em Mulheres Apaixonadas: 'O set ficava em silêncio'