Helena Ranaldi relembra drama de Raquel em Mulheres Apaixonadas: 'O set ficava em silêncio'

Em entrevista à CARAS Brasil, Helena Ranaldi contou bastidores de cenas envolvendo violência doméstica

Helena Ranaldi (57) poderá voltar a ser vista nas telas da Globo na próxima segunda-feira, 29, com a reprise de Mulheres Apaixonadas, novela clássica de Manoel Carlos (90) que foi ao ar em 2003. Em conversa com a CARAS Brasil, a atriz, que está longe dos folhetins desde 2014, relembrou o drama de sua personagem, a professora Raquel, e as cenas delicadas que gravou.

"O set ficava em silêncio, o estúdio também. Eram cenas sempre muito difíceis, eu tinha que buscar essa emoção dentro de mim, do medo, desespero, da dor. Entrar em contato com isso não é agradável", relembra Helena Ranaldi . Na trama, sua personagem era vítima de violência doméstica enquanto era casada com Marcos (Dan Stulbach), e decidia recomeçar sua vida se mudando para o Rio de Janeiro.

A atriz conta que nos bastidores das cenas delicadas era criada uma atmosfera de muito respeito. Para ela, tratar de violência doméstica na trama torna a novela atual nos dias de hoje, já que os casos aumentaram durante a pandemia de Covid-19, segundo dados de levantamentos feitos pelo Ministério Público Eleitoral.

"É uma realidade muito triste. Na novela, em 2003, essa questão ajudou bastante. O índice de denúncias aumentou, fizemos um trabalho social bacana", acrescenta Ranaldi. A artista ainda conta que sugeriu ao autor, Maneco, que sua personagem tivesse uma história de violência. A ideia surgiu ao tentar entender porque Raquel se envolveria com Fred (Pedro Furtado), um de seus alunos.

"Antes de começar a gravar, fiquei tentando entender porque ela se apaixonava por um menino jovem e tão frágil. Criei na minha cabeça que ela viria de uma história completamente oposta". Ranaldi conta que o diretor já pretendia colocar a trama na novela, mas que ainda não havia decidido para qual personagem. "Várias pessoas se identificaram, mulheres que passavam por aquilo, se identificaram."