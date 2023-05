Atriz de Mulheres Apaixonadas relembra comparação com Juliana Paes: 'Ritinha'

Renata Pitanga interpretou Shirley em Mulheres Apaixonadas; em entrevista à CARAS Brasil, ela relembrou como conquistou a personagem

Renata Pitanga (43) foi a intérprete de Shirley em Mulheres Apaixonadas. A atriz relembrou a comparação que o público fazia sobre sua personagem e a de Juliana Paes (44) em Laços de Família, já que ambas eram empregadas. "Ritinha", afirmou ela em entrevista à CARAS Brasil.

Mulheres Apaixonadasserá reprisada no Vale a Pena Ver de Novo, da TV Globo, a partir da próxima segunda-feira, 29. A novela clássica de Manoel Carlos (90) foi ao ar em 2003. Formada em jornalismo, Renata Pitanga era apresentadora do SporTV antes de integrar o elenco da trama. Ao receber a oportunidade, ela se arriscou na atuação. Após alguns trabalhos como atriz, ela voltou seu foco para a carreira de apresentadora e está no comando do Canal Shoptime há 18 anos.

No folhetim, Shirley é a empregada da família de Afrânio (Paulo Figueiredo). Ela tem um caso com Caetano (Paulo Coronato), um taxista casado. Já Ritinha de Laços de Família, também é uma empregada, mas que acaba se envolvendo com o patrão Danilo (Alexandre Borges) e engravidando dele. A novela foi ao ar em 2000. Renata relembra que quando Shirley surgiu três anos após a personagem de Juliana Paes, existiam comentários se ela seria a 'nova Ritinha', por suas semelhanças.

"Minha vida naquele ano da novela, mudou muito! Sai em capa de tudo quanto era a jornal, a maior expectativa. Na época comparavam muito se a Shirley seria a nova Ritinha, porque a Juliana Paes também tinha feito uma empregada do 'Maneco'. Então assim de repente eu que tinha uma vida anônima, passei a ser conhecida na rua [...] Esse trabalho é o que que me deixou na época mais conhecida para o grande público, de tudo que eu fiz, tem gente que até hoje lembra da novela".

Leia também:Helena Ranaldi relembra drama de Raquel em Mulheres Apaixonadas: 'O set ficava em silêncio'

RENATA PITANGA RELEMBRA COMO CONQUISTOU PERSONAGEM

Ela contou que trabalhava como modelo e realizava diversos testes, dentre eles um para uma novela do Manoel Carlos, mas que ainda não tinha nenhuma informação sobre a personagem. "Eu fui sem pretensão nenhuma e de repente eu passei. Eu não ia conseguir conciliar o meu trabalho como apresentadora do SporTV com a novela, eu ia ter que escolher entre um e outro. E aí fui fazer a novela e e foi essa loucura porque eu vi o quanto que eu fui corajosa... Hoje eu olho e falo 'nossa que coragem que eu tive sabe de me lançar mesmo!'", disparou ela.