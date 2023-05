Leonardo Miggiorin celebra fase no teatro e comemora reprises da Globo: 'Minha vida'

Em entrevista à CARAS Brasil, Leonardo Miggiorin relembrou seus primeiros papéis na televisão

Leonardo Miggiorin (41), conhecido por estrelar novelas da Globo em sua juventude, voltou para as telinhas com a reprise de Senhora do Destino. Em entrevista à CARAS Brasil, o ator relembrou seus primeiros papéis na televisão, celebrou sua nova fase no teatro e comemorou próximas reprises.

"Para mim, é uma honra ter esses personagens na minha história e ter feito parte desses projetos tão importantes. O carinho do público existe até hoje, me sinto muito acolhido de uma maneira geral", compartilhou Leonardo Miggiorin sobre seus primeiros papéis de sucesso na TV.

Além de estrelar a reprise de Senhora do Destino, que está sendo transmitida pelo canal Viva, o ator também deve ser visto na rede Globo a partir de 29 de maio, no Vale a Pena Ver de Novo com a novela Mulheres Apaixonadas. "Era uma outra época, a gente fazia novela quando não existia rede social. Estou muito feliz com esse momento de poder rever esses trabalhos tão importantes para mim, que ajudaram a me construir como pessoa e profissional. Eles fazem parte da minha vida. O público acompanha o artista desde o início", comentou Leonardo Miggiorin.

Participante da minissérie de sucessoPresença de Anita, o ator relembrou seu papel e falou do reconhecimento do público atualmente: "As pessoas reconhecem bastante, porque são personagens que acabaram ficando vivos, eles tinham características muito marcantes. 'Presença de Anita' é de um magnitismo absoluto. Foram 16 capítulos e o Brasil parou. Muita gente assistiu. Foram personagens muito marcantes e com uma dose de inocência muito grande, apesar da rebeldia. Acho que, de alguma forma, eles cativaram o público".

Hoje, Leonardo Miggiorin celebra sua fase teatral e promete novas produções: "Eu produzi uma peça de teatro chamada 'O que faremos com Walter?', no Teatro Frei Caneca. Fui produtor cultural. Estou em cartaz com A Hora da Estrela, fiz no [Teatro] Vivo em novembro do ano passado. Estamos viajando com essa peça, devo fazer uma temporada no Rio. Também vou estrear uma série no Globoplay, chamada 'Vicky e a Musa'. É uma série teen da Rosane Svartman".