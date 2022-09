Mel Lisboa e Leonardo Miggiorin se reencontram 21 anos após 'Presença de Anita'

Atriz Mel Lisboa e ator Leonardo Miggiorin posam juntos em evento 21 anos após sucesso na minissérie 'Presença de Anita'

Os atores Mel Lisboa (40) e Leonardo Miggiorin (40) se reencontram mais de 20 anos após estrelarem Presença de Anita!

Os dois, que fizeram par romântico na minissérie de sucesso da TV Globo, que foi ao ar em 2001, marcaram presença no Prêmio Bibi Ferreira 2022, em homenagem aos maiores nomes do teatro, na noite desta quarta-feira, 21, que aconteceu em São Paulo.

Sorridente, a atual vilã da novela Cara e Coragem posou ao lado do famoso, que viveu Zezinho na trama de Manoel Carlos.

Vale destacar que Mel está indicada na categoria Melhor Atriz Em Peça De Teatro por Misery.

Mel Lisboa leva o filho para tomar vacina

Recentemente, Mel Lisboa foi reforçar a sua proteção contra o coronavírus ao lado do seu filho mais velho, Bernardo (12). A atriz usou seu Instagram para publicar três registros do momento. Na primeira foto, os dois apareceram segurando seus cartões de vacinação. As outras duas mostram cada um deles recebendo a picadinha em seus braços. “Família unida, se vacina unida”, brincou no começo da legenda. “Hoje foi dia do Bernardo tomar a 1ª dose de reforço e eu a 2ª, uma vez que havia me imunizado com a Janssen”, explicou em seguida. “Aproveitamos e já tomamos também a vacina contra a gripe. Vacinem-se. A pandemia ainda não acabou”, disse ainda Mel.

