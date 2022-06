Mel Lisboa leva o filho para tomar vacina e dispara: ''A pandemia ainda não acabou''

Mel Lisboa motiva os seguidores ao levar seu primogênito, Bernardo, para tomar a dose de reforço da vacina

CARAS Digital Publicado em 22/06/2022, às 14h40

Mais uma dose da vacina contra o coronavírus já está circulando por aí!

E, nesta quarta-feira, 22, Mel Lisboa (40) foi reforçar a sua proteção ao lado de seu filho mais velho, Bernardo (12).

A atriz usou seu Instagram para publicar três registros do mo:mento. Na primeira foto, os dois apareceram segurando seus cartões de vacinação. As outras duas mostram cada um deles recebendo a picadinha em seus braços.

“Família unida, se vacina unida”, brincou no começo da legenda. “Hoje foi dia do Bernardo tomar a 1ª dose de reforço e eu a 2ª, uma vez que havia me imunizado com a Janssen”, explicou em seguida.

“Aproveitamos e já tomamos também a vacina contra a gripe. Vacinem-se. A pandemia ainda não acabou”, relembrou a atual vilã de Cara e Coragem. Ao final, ela ainda fez questão de colocar algumas hashtags como ‘vacina para todos’, ‘vacina sim’, ‘vacina salva vidas’ e ‘viva o SUS’ para motivar ainda mais os internautas.

Veja os cliques de Mel Lisboa e Bernardo, seu filho, tomando as doses de reforço da vacina contra o coronavírus: