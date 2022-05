Mel Lisboa volta à Globo como vilã manipuladora em novela das sete

Em coletiva de imprensa de 'Cara e Coragem', atriz Mel Lisboa contou como está fazendo para interpretar a vilã Regina

Nataly Paschoal Publicado em 26/05/2022, às 09h21

A atriz Mel Lisboa (40) está de volta à Globo após 15 anos com um papel de uma vilã manipuladora em Cara e Coragem.

Em coletiva da próxima novela das sete, que substituirá Quanto Mais Vida, Melhor!, na próxima segunda-feira, 30, a eterna Anita, de Presença de Anita (2001), contou para a CARAS Digital o que a inspirou para montar a personagem Regina, que viverá um caso com Leonardo, interpretado por Ícaro Silva (35), também vilão da trama.

"Há muitas inspirações, acho que a gente cria um repertório na nossa vida de coisas que a gente assistiu, que a gente leu, de personagens que marcam a gente e que nos inspiram então acho que a Regina, pensando na dramaturgia, ela é muito uma Lady Macbeth, porque ela manipula esse homem o Leonardo para também conseguir o objetivo que ela quer, só que ela tem essa figura que tá ali naquela empresa e ela, embora a relação deles seja genuína, ela vai sempre instigando sempre fazendo com que ele esteja com ela pra que eles atinjam aquele objetivo que eles querem", comentou um pouco do que vai rolar.

Mel Lisboa ainda detalhou mais do que a inspirou. "Também eu gosto de algumas personagens como a personagem do filme A Malvada, que, por exemplo, tem esse lugar de aparentemente de você tá ali subserviente, mas que a verdade tá fazendo algo pra derrubar alguém", contou que Regina não pensa duas vezes em atingir seus objetivos, mesmo se tiver que tirar alguém do caminho.

Mel Lisboa e a vilã Regina

Apesar de sua personagem ser uma vilã, a atriz revelou que ela tem seu lado mais sensível em alguns momentos. "Embora ela tenha todas essas características, até em outros momentos com a mãe, momentos delicados a gente consegue perceber que por trás de uma vilã há motivações e sentimentos", disse.

"Pra ela, o objetivo dela é tão grande, tão importante que se ela tiver que derrubar algumas cartas no meio do caminho desse baralho, ela vai derrubar, porque o objetivo é mais importante, estou entendendo diariamente como construir essa personagem", falou sobre a novela ser aberta e ainda estar sendo gravada.

Regina em Cara e Coragem

Em Cara e Coragem, Regina é assessora de Clarice Gusmão, vivida por Taís Araújo (43). A empresária, irmã de seu amante, morrerá e então eles tramarão para ele assumir a presidência da Siderúrgica Gusmão.

De origem humilde, a vilã rejeita seu passado e quase não visita a mãe Dagmar (Guida Vianna). Sua relação com Leonardo é verdadeira, mas também é algo que vê como uma oportunidade de conseguir alcançar uma vida melhor.