Carol Castro revela momento inusitado com José Wilker em Senhora do Destino: 'Figura'

Em entrevista à CARAS Brasil, Carol Castro relembrou os bastidores de Senhora do Destino

Há quase uma década, Carol Castro (39) estrelou seu segundo trabalho na televisão como a personagem Angélica, em Senhora do Destino. Em entrevista à CARAS Brasil, a atriz relembrou os bastidores da novela e revelou um momento inusitado que viveu nas gravações com José Wilker (1944-2014), além de descrever o colega de elenco como "uma figura".

"Tive algumas cenas com o José Wilker no início da novela. Foi muito bacana, ele foi muito legal comigo. É curioso, porque eu sempre ficava próxima dos mais velhos, mais maduros e mais experientes. Queria aprender [com eles] e vê-los trabalhando. O Wilker era simplesmente uma figura, ele alegrava o ambiente. Tinham pessoas muito divertidas, o Du Moscovis, a Letícia Spiller, a Susana Vieira", compartilhou Carol Castro sobre o elenco da novela.

Com uma lembrança especial, a atriz reviveu as brincadeiras do colega de Senhora do Destino: "Nunca vou esquecer o dia em que o Wilker levou um coelho do tamanho de uma pessoa, com um crachá da Globo - devia ser o crachá dele - e colocou sentado no restaurante que, se eu não me engano, era do Marcello Antony, como se fosse um dos clientes. Depois, a cena teve que ser refeita, porque o coelho vazou, apareceu. E imagina, quem é que ia dar bronca no Wilker? Ninguém deu. Todo mundo ficou rindo e refizemos a cena. Mas eu nunca vou esquecer, isso foi muito marcante".

Leia também: Carol Castro fala sobre maternidade e revela expectativas para futuro da filha

A situação inusitada não foi a única que marcou a memória de Carol Castro durante seus primeiros anos na televisão. A atriz também revelou o momento em que percebeu o alcance do seu trabalho: "Eu fui fazer uma viagem para Manaus, se eu não me engano para um festival de cinema. Acho que foi entre Mulheres Apaixonadas e Senhora do Destino. Tinha uma casinha flutuante no meio do rio, com uma televisão lá no fundo. A pessoa veio até a portinha da casa, falou o meu nome e me deu tchau. Eu fiquei tão impactada com aquilo. Quase chorei de emoção, no sentido de que eu não tinha noção de até onde [esse trabalho] vai. É muito poderoso".