Carol Castro fala sobre maternidade e revela expectativas para futuro da filha

Em entrevista à CARAS Brasil, Carol Castro falou sobre maternidade de filha de pais separados e revelou expectativas para futuro de sua pequena

Carol Castro (39) se tornou mãe de Nina (5) em 2018, antes de se separar do então marido, Felipe Prazeres. Em entrevista à CARAS Brasil, a atriz falou sobre a maternidade com uma filha de pais separados e revelou expectativas para o futuro da pequena.

"Só quem tem filho sabe e conhece esse amor incondicional. Você olha para aquele ser e sente que é uma parte de você. Sendo mãe de uma menina, tem aquela preocupação, óbvio, de como vai ser, como vai estar o mundo no futuro. Eu acredito que melhor do que antigamente, porque as mulheres estão assumindo papéis cada vez mais importantes em cargos, com o empoderamento, e fazendo denúncias quando é necessário", declarou Carol Castro .

Enquanto equilibra a vida profissional com a de mãe , a atriz explicou que também precisa de apoio para criar Nina: "[Para] cuidar de uma filha pequena nessa loucura, é [preciso] ter uma rede de apoio. Principalmente quando você é mãe de uma filha de pais separados, e a gente se separou bem cedo. A Nina tinha um ano de idade [quando nos separamos], ela não foi programada. Mas eu resolvi tê-la, claro. Então tem umas divergências que acontecem, mas eu e Felipe procuramos ter uma boa relação e educar se comunicando, porque a gente não está junto".

Leia também: Claudia Leitte entrega inspiração para ser mãe de três filhos: 'Natureza materna'

Carol Castro foi casada com o pai de Nina, Felipe Prazeres, por três anos, antes do ex-casal anunciar a separação em 2019. Atualmente, a atriz vive um relacionamento discreto com o produtor Marcos Rohrig, e destacou como anda a relação: "A vida amorosa vai muito bem, mas com o tempo eu aprendi a ser mais discreta e reservada. Eu sempre fui, mas aprendi que o ideal é ser cada vez mais".