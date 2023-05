Claudia Leitte entrega inspiração para ser mãe de três filhos: 'Natureza materna'

Em entrevista à CARAS Brasil, Claudia Leitte soltou detalhes da personalidade de seus três filhos e entregou inspiração para sua natureza materna

Claudia Leitte (42), mãe de Davi (14), Rafael (10) e Bela (3), vive diferentes contrastes da maternidade enquanto equilibra a música e a conexão com seus pequenos. Em entrevista à CARAS Brasil, a cantora soltou detalhes da personalidade de seus três filhos e entregou a inspiração para sua natureza materna.

"Minha mãe é minha maior inspiração, ela está sempre comigo. Com certeza o amor e a criação que meus pais me deram me fizeram a mulher que sou. O amor e todo o cuidado que recebi da minha mãe, da minha avó e das minhas tias, me fez ter vontade de ser mãe. É uma dádiva poder retribuir o que elas me ensinaram, especialmente minha mãe, Ilna Leitte, para meus filhos. Nós somos melhores amigas, temos uma conexão fora do comum e eu sou muito grata a Deus por ser filha de quem sou", compartilhou Claudia Leitte .

Com uma criança pequena, um pré-adolescente e um adolescente, a cantora comentou sobre as diferenças e similaridades das fases que vivencia com seus filhos : "Tenho três mundos diferentes. É muito lindo e curioso ver como cada um é autêntico na própria personalidade. Eu aprendo muito com cada um, porque eles reagem de forma diferente a quase tudo. Pense que, quase tudo o que a gente conversa, debate, situações que a gente passa, eu tenho acesso a três olhares completamente diferentes, todos os dias, toda hora. É muito doido isso! [risos] E é divertido também. Ao mesmo tempo que similaridades são gritantes, eu me inspiro muito quando vejo a sutileza de Davi, a dinamicidade de Rafael com as coisas dele e a leveza de Bela. Eu sou babona mesmo".

"É um bolo doido isso! Davi, Rafa e Bela, além de idades, também têm personalidades diferentes e aprendo um pouco do universo de cada um todos os dias. Meus filhos sempre estão juntos, são inseparáveis. Eles têm uma conexão muito linda, tem jogos e alguns momentos que eles gostam que seja sempre juntos, mas claro, tem também alguns embates clássicos de criança, nada fora do normal", adicionou a mãe coruja.

Claudia Leitte, que já participou do The Voice Kids e se apresentou no Walt Disney World Resort, declarou que o seu trabalho também ajuda na conexão com as crianças: "Eu atinjo muitos e diferentes públicos. Talvez pela minha natureza materna e empática, eu me conecto com as crianças muito facilmente e isso também me conecta aos pais delas, que já me conhecem, então é uma coisa muito doida o que acontece. A música sela toda essa troca".

"Cada um dos meus filhos tem um gosto musical particular. Davi escuta bastante música oriental e pop, por exemplo, e sabe várias músicas minhas de cor, Rafa também, e Bela é a bagaceira. Essa vai de Largadinho a Exttravasa todos os dias se deixar [risos]. Para além da música, tem alguns momentos que rola uma identificação bem massa, como na minha performance na NBA, no início deste ano. Os três ficaram extremamente encantados e empolgados! Meus filhos são apaixonados por basquete, e assistir ao jogo do estádio e com a mãe cantando na quadra, foi um momento mind-blowing", revelou Claudia Leitte sobre seus filhos .

Enquanto equilibra a carreira, a maternidade e o cuidado pessoal, a cantora comentou o que espera deixar de legado para seus filhos : "Ser e desejar o bem, que ele te deseja também. Quero que meus filhos cresçam sendo felizes, saudáveis, respeitosos com os outros e com eles mesmos, e leves. Tenho muito orgulho de quem eles são e de ser mãe dos meus pequenos. Espero deixar um legado especial".

Destacando que seu Dia das Mães vai ser uma correria, Claudia Leitte também revelou como vai passar a data especial: "Tenho show no dia anterior. Assim que terminar o trabalho, eu já viajo para a casa para conseguir passar o domingo com eles e também com minha mãe. Vai ser quase uma maratona, mas família é prioridade".