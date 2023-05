Clarissa Garotinho celebra nova rotina de Vicente Alvite na TV: 'Sempre ao lado'

Em entrevista à CARAS Brasil, Clarissa Garotinho revelou que tem apoiado todos os passos da carreira de seu filho, Vicente Alvite

Clarissa Garotinho (40), mãe do ator mirim Vicente Alvite (6), foi quem incentivou o filho no caminho pela atuação até a conquista do papel de Tonho, em Travessia. Em entrevista à CARAS Brasil, ela compartilhou como seu filho foi parar na TV , falou da nova rotina para equilibrar as necessidades do pequeno e ainda revelou que tem apoiado todos os passos de sua carreira: 'Sempre ao lado'.

"O Vicente é um filho maravilhoso. É uma criança muito inteligente, amorosa e sempre foi comunicativo e expressivo, desde bem pequenininho. Durante a pandemia, colocamos ele no curso online de interpretação para cinema e TV - turma Baby, da Andrea Avancini. Fizemos isso pra ele ter uma atividade, interagir com mais crianças, já que estávamos em isolamento. Ele só tinha quatro aninhos, mas logo se destacou. Depois vieram os testes, mais cursos e então a aprovação dele na novela Travessia", revelou Clarissa Garotinho sobre seu filho.

Em Travessia, Vicente Alvite viveu Tonho, filho de Brisa, interpretada por Lucy Alves (37), e Ari, que ganhou vida nas mãos de Chay Suede (30). Garantindo que o filho desenvolveu gosto pela atuação, Clarissa Garotinho também explicou como ficou a rotina do pequeno, que precisou equilibrar o trabalho com a escola e o lazer. "Ele gosta de atuar, faz tudo com naturalidade. Tento organizar uma 'agenda' para equilibrar o tempo dele com a escola e o lazer. Nossa vida acabou mudando junto com a dele", compartilhou.

