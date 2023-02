Na Globo, Lucy Alves exibe cliques inéditos dos bastidores de ‘Travessia’ e choca: “Socorro!”

Atriz Lucy Alves, a Brisa de Travessia, surpreendeu os fãs ao exibir fotos inéditas dos bastidores da novela

Nesta segunda-feira, a atriz Lucy Alves (36) dividiu com os fãs alguns registros dos bastidores de Travessia, na TV Globo. A morena compartilhou alguns registros do momento da maquiagem dos atores e deixou os seguidores impressionados com o tamanho da produção por trás da novela.

Na sequência de cliques, a intérprete de Brisa aparece bem desinibida no camarim ao lado de Romulo Estrela (38), que dá vida ao personagem Oto.

"O que esse moço ta aprontando? Não mexa com a minha menina Brisa! Segunda-feira de trabalho é bom demais quando se trabalha com gente boa assim!", escreveu a atriz na legenda da publicação.

Nos comentários, os fãs se derreteram e rasgaram elogios pelo casal. "Amo muito", comentou uma. "Socorroo, é muita beleza Brasil, amo quando vocês postam foto juntos!! Lindos demais!", opinou outra. "Acabaram de melhorar meu dia", reagiu uma terceira. "Meu casaaaaal", destacou mais uma.

Ainda nas últimas semanas, Lucy Alvesusou as redes sociais para comemorar a marca de 1 milhão de seguidores no Instagram.

VEJA A PUBLICAÇÃO DE LUCY ALVES:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lucy Alves (@lucyalves)

Uau!

Belíssima, a atriz Lucy Alvesdeixou os fãs impressionados ao aparecer em cliques ousados nas redes sociais usando apenas um maiô cavadíssimo.

Mostrando toda a sua boa forma, a protagonista de ‘Travessia’ surgiu exibindo suas curvas poderosas. "Oi, 2023! primeira do ano", declarou ela na legenda da publicação.