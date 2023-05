Simaria cria os filhos sem redes sociais e declara: 'Dia das Mães é todo dia'

Em entrevista à CARAS Brasil, Simaria ainda deixa um recado especial para as mães do Brasil

Às vésperas do Dia das Mães, a cantora Simaria Mendes (40) se prepara para celebrar a data especial ao lado dos filhos, Giovanna e Pawel. Em entrevista à CARAS Brasil, a artista explica que cria os dois sem redes sociais e valoriza brincadeiras e experiências, além de também se atentar aos cuidados consigo mesma. "Dia das Mães é todo dia, tem que ser celebrado todo santo dia."

Para Simaria, o esforço que as mães têm diariamente para criar os filhos deve ser celebrado sempre que possível . "Vemos o quanto uma mãe incrível faz diferença na vida de um filho, na educação, caráter, essência, em tudo. O trabalho de dedicação que temos de transformar um filho em um cidadão de bem precisa ser aplaudido e agradecido."

A cantora sertaneja conta que, em sua casa, os filhos, frutos do relacionamento com Vicente Escrig, são criados sem redes sociais e com muitas brincadeiras e momentos ao lado dela. Simaria ainda afirma que neste domingo, 14, para celebrar o Dia das Mães irá cozinhar para os pequenos, fazendo a sobremesa favorita deles, como uma forma de criarem laços e aproveitarem o tempo juntos.

"Aqui em casa as crianças não veem YouTube, TikTok, Instagram, nada disso. Nós temos um acordo que é brincar nas horas vagas. Essas coisas que fazemos juntos fazem eles entender que o vínculo que temos é eterno", completa a artista, que revela que as brincadeiras favoritas das crianças são Queimada e um jogo chamado Picula, muito comum na Bahia.

Simaria diz que gostaria de poder mostrar para os fãs e seguidores como seus filhos são criados. Segundo ela, os dois recebem muitos elogios em relação a educação, generosidade e carinho que têm para com as outras pessoas. "Quero fazer com que o Pawel e a Giovanna sejam grandes homens de Deus aqui na Terra e façam a diferença na vida de tudo e de todos."

A artista ainda deixa um recado para as mães que estejam pensando em começar a se cuidar mais e se colocar em primeiro lugar para auxiliar na criação dos filhos. Para ela, esse é um passo importante que pode mudar positivamente a percepção principalmente das crianças, que irão admirar ainda mais a figura materna.

"Se coloquem em primeiro lugar, cuidem sim de vocês. Quando os nossos filhos veem que a gente está forte, que saímos para trabalhar e encaramos a vida, eles entendem que somos guerreiras e trabalhadoras. Automaticamente, essas crianças crescem mais fortes. Isso não deixando de ser uma mãe ou um pai incrível", diz a cantora.

"Eu sempre tento fazer de tudo para que eu consiga fazer meu trabalho, deixando esse legado de fortaleza para eles, mas sendo uma mãe presente. Tento levar as crianças ao teatro, em livrarias, tentando fazer com que essas crianças cresçam no mundo em que elas devem crescer", completa Simaria.