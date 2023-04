Carol Castro espelha realidade na ficção ao viver relação abusiva em filme: 'Muito forte'

Em entrevista à CARAS Brasil, Carol Castro compartilhou que viveu situações parecidas com as do filme Ninguém é de Ninguém na vida real

Carol Castro (39), conhecida por estrelar diversas produções no audiovisual brasileiro, espelha a realidade na ficção de Ninguém é de Ninguém. Em entrevista à CARAS Brasil, a atriz revelou que viver uma relação abusiva no filme foi muito forte e ainda compartilhou que enfrentou situações parecidas com as do longa na vida real.

"Eu estava passando por inúmeras situações difíceis de vida, de perder parente para covid até uma obra interminável no meu apartamento que, cada vez que quebrava, achava mais coisa. Tive que morar de aluguel por temporada em três lugares diferentes, isso com uma criança pequena e com gatos, entre outros. Então não foi fácil. Lendo o roteiro, eu tive gatilhos, porque eu me dei conta de que eu vivi relacionamentos tóxicos que, na época, eu não tinha noção. Parei de ler, fui tomar uma água, respirar um pouco. Cheguei a me questionar se seria capaz de fazer, justamente porque eu estava vindo de uma batida muito forte de trabalho e de vida pessoal", compartilhou Carol Castro .

"Quando acabei de ler o roteiro, eu não tive dúvidas. Eu vi como uma missão e uma honra. Eu tinha que fazer esse filme. E ainda bem que eu fiz, porque me transformou muito como mulher, como pessoa e como profissional", adicionou a atriz de Ninguém é de Ninguém. Carol Castro também fez questão de declarar que a mudança foi para a vida toda: "Eu posso dizer que existe uma Carol de antes e depois de Ninguém é de Ninguém".

Com uma bagagem de anos ao lado do amigo e colega de profissão Danton Mello (47), Carol Castro comentou como foi interpretar um relacionamento tóxico com ele no longa. "Não foi fácil, tive vários momentos de ficar chorando, da equipe vir me abraçar. Fui muito acolhida", contou a atriz. Ela ainda declarou que o par de cena também se abalou durante as gravações de Ninguém é de Ninguém: "Teve vários momentos em que o Danton terminava a cena, me abraçava e pedia: 'Desculpa, desculpa, desculpa. Esse Roberto é horroroso'. E eu falava: 'Está tudo bem Danton!'".