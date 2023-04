Magérrima, Carol Castro usa vestido com recorte estratégico na cintura

Carol Castro ostenta a barriguinha sarada e a cintura fina ao usar vestido branco com recorte estratégico em noite especial

Na noite de terça-feira, 18, a atriz Carol Castro (39) caprichou na escolha do look para marcar presença na pré-estreia carioca do filme Ninguém É De Ninguém junto com o elenco do longa-metragem. Para cruzar o tapete vermelho, a artista apareceu com um vestido longo branco e esbanjou sensualidade.

O modelito destacou a boa forma da artista ao ser justo ao corpo. Além disso, o look contou com recortes estratégicos na região da cintura, deixando da barriguinha sarada à mostra, e também nos braços.

Nas redes sociais, a atriz comemorou o sucesso do evento. "Estou me recuperando até agora do que foi a nossa pré estreia no Rio de “Ninguém é de ninguém” que estreia amanhã nos cinemas! Foi muita emoção junta…meu coração está explodindo de felicidade… Obrigada a equipe do cinema, da produção… a todos que foram…fui dormir com a cena dos aplausos que recebi de pé na sala que estava… acho que ainda estou sonhando", disse ela.

Fotos: Daniel Pinheiro/AgNews

Carol Castro está no elenco de Amor Perfeito

A atriz Carol Castroestá no elenco da novela Amor Perfeito, trama das 6 da Globo. Ela interpreta Darlene, uma mulher com um romance proibido com um padre, e mãe solo de uma menina que ficou paraplégica após contrair poliomielite.

"Com certeza ser mãe ajuda muito na composição dessa personagem, só sendo mãe para saber desse amor incondicional, desse carinho e cuidado independente de outra coisa", acrescenta. Apesar de ter ficado afastada das telinhas da televisão por alguns anos, a artista reforça que não parou de trabalhar –com projetos nos cinemas e streaming.

Apesar disso, ela conta que sentiu saudade das novelas e que Amor Perfeito chegou em um ano muito especial, já que completa 30 anos de carreira. "Fiz muita coisa no cinema e streaming, mas a novela é diferente. Vou relembrar como é o ritmo, eu fiquei quase 20 anos aqui [na Globo]. Agora que completei 39 anos, estou completando 30 anos de carreira. É um momento bem marcante na minha vida."