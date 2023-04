Danton Mello revela sofrimento durante gravações de Ninguém é de Ninguém: 'Doloroso'

Em entrevista à CARAS Brasil, Danton Mello entregou que já presenciou situações de abuso psicológico

Danton Mello (47), conhecido por estrelar diversas novelas, é uma das estrelas do filme Ninguém é de Ninguém. No longa, o ator interpreta Roberto, um homem tóxico que está em um relacionamento com Gabriela, vivida por Carol Castro (38). Em entrevista à CARAS Brasil, o ator compartilhou seu sofrimento para interpretar o personagem a ainda entregou que já presenciou situações de abuso psicológico.

"Me senti mal durante algumas cenas. Todas elas foram feitas com muito profissionalismo e muito cuidado, mas realmente é um personagem muito forte, com cenas muito pesadas. Em muitos momentos ali, eu tive muita ajuda da própria Carol e do Wagner para me trazer para a realidade, para a minha vida, para voltar a ser o Danton, porque, enquanto ator, a gente vive nossos personagens com muita intensidade. Foram cenas muito duras", revelou Danton Mello .

O ator de Ninguém é de Ninguém ainda compartilhou que também vivenciou situações de relacionamentos tóxicos na vida real: "Presenciei situações de falta de educação, um leve abuso psicológico a distância. Ninguém do meu convívio se comporta dessa maneira, até porque eu não concordo. Acho um absurdo, sou totalmente contra esse machismo".

"Fico muito mexido e sentido. Me preparei exatamente usando essa memória emotiva, usando essas coisas que eu presenciei e tudo que a gente vê, lê e fica sabendo de casos de machismo, de abuso, de feminicídio. Peguei tudo de pior e coloquei no Roberto", explicou sobre seu personagem em Ninguém é de Ninguém. "Tão desprezível, tão odioso, tão absurdo. O Roberto é o exemplo de homem que não deveria existir na sociedade", completou Danton Mello.

O ator, que tem duas filhas adultas, Luísa Mello e Alice Mello, fez questão de ressaltar como foi o relacionamento com elas durante as filmagens de Ninguém é de Ninguém. "Eu sofri muito. Foi muito doloroso fazer esse personagem, porque o comportamento do Roberto é totalmente inverso do que eu prego e de como eu me comporto. Enquanto estava filmando, eu pensava muito nelas e conversava com elas, explicava o papel que eu estava fazendo. Acabou sendo bacana por esse lado, para a gente abrir o diálogo de que eu tennho muito medo. Eu espero, como pai, que elas nunca passem por isso, que elas nunca encontrem nenhum Roberto na vida delas, que elas saibam identificar e se livrar", compartilhou Danton Mello.