Leonardo Miggiorin surge em nova foto com seu namorado

Reconhecido por sua atuação na série Presença de Anita, Leonardo Miggiorin surge abraçado com o namorado em dia de sol

O ator Leonardo Miggiorin aproveitou um lindo de dia de sol no feriadão para curtir um passeio ao ar livre com o namorado, o produtor João Victor Amado. Os dois apareceram lado a lado em uma foto em uma praia.

A imagem foi compartilhada no perfil de Miggiorin no Instagram e os fãs elogiaram os dois. “Lindo casal de namorados”, disse um seguidor. “Gatos”, declarou outro. “Que lindo! A natureza é perfeita”, escreveu mais um.

Há algumas semanas, o ator fez aniversário e ganhou uma homenagem do namorado, que fez um post especial para celebrar a data. “Feliz aniversário meu lindo, que esse novo ciclo chegue com mudanças, novos projetos e muita saúde. Te amo! Beijos”, disse o produtor. E Leonardo respondeu nos comentários: “Só posso agradecer por tantos momentos incríveis”.

Vale lembrar que Leonardo Miggiorin é discreto com a vida pessoal e ainda não falou publicamente sobre o relacionamento.

Leonardo Miggiorin fala sobre o autoconhecimento

Em uma visita à Ilha de CARAS, Leonardo Miggiorin falou sobre o seu processo de autoconhecimento, que inclui uma maior aproximação dos pais e dos amigos íntimos. “Busco muito a minha espiritualidade. Mais próximo dos meus pais, dos meus amigos. Transito por muitos meios e conheço muita gente, mas não perder as raízes é fundamental, sempre com alegria. A vida é muito generosa com a gente. A vida se renova. Todos passamos por momentos difíceis, falhamos, às vezes, mas todos merecemos uma segunda chance, começando por nós mesmos. É fundamental nos darmos uma segunda chance”, desabafou ele, que tem preferido permanecer solteiro neste período. “Preciso me conhecer e vivenciar experiências próprias até entender que estou pronto para uma relação mais séria. Acho que estou numa fase de transição mesmo”, analisou ele, que segue fora da TV.

O ator também tem cuidado com muito carinho não apenas de sua espiritualidade ou de sua psique, mas também de seu corpo. Não raro, Leonardo arranca suspiros nas redes sociais pela boa forma. Yoga, pilates, natação... A paixão por exercícios começou na vida adulta. “Gosto de me cuidar, de estar bem. Tem o lado da saúde, claro, mas tem também a autoestima”, explicou.