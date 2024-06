Gloria Groove explica investimento no pagode e confirma novidade: 'Mais perto'

Gloria Groove está entre as artistas mais tocadas do Brasil com o álbum Serenata da GG. Em entrevista à CARAS Brasil, a artista revela novidade e fala sobre o projeto voltado para o pagode

Gloria Groove (29) conquistou a posição 47 no TOP 50 do Spotify Brasil nesta sexta-feira, 13, um dia após celebrar o Dia dos Namorados com o marido, o artesão Pedro Luis. Prestes a iniciar uma turnê na Europa, a estrela conversou com exclusividade com a CARAS Brasil sobre a sua era no pagode.

Durante o bate-papo, a cantora revela que o investimento no pagode durou não foi algo imediato como muita gente pensa. O processo exigiu um estudo de mercado e envolveu uma equipe dedicada em fazer acontecer a nova empreitada da drag queen.

"Eu estava acompanhando esse movimento há uns três anos a partir do convite que eu recebi e com o tempo fui me perguntando como seria eu escrevendo a minha própria página dessa história. Tipo, como o projeto foi construído [no amor] em que a gente aborda. E aí, quando a gente começa a fazer o conceito que deu em Serenata", explica.

Serenata da GG Vol. 1 foi lançado no final de maio em todas as plataformas digitais de música e tem dado o que falar. Nosso Primeiro Beijo, principal single do álbum ao vivo, é um dos mais tocados e aclamados pelo público. Para quem pensa que acabou, a cantora avisa que o Vol. 2 está pronto e inteiramente gravado.

"Eu gravei o Vol. 2 no mesmo dia em que gravei o Vo. 1. Está pronto, inteiramente gravado e muito mais próximo do que se pode imaginar. Ainda não liberei a data, mas está aí em algum lugar. [O álbum] traz participações especiais, está muito legal", confirma.

A nova era musical de Gloria Groove é repleta de participações especiais, como Alcione, Ferrugem,Belo,Thiago Pantaleão e a mãe da estrela, a cantora Gina Garcia. Na entrevista, ela conta que desde o início soube que queria cantar pagode com artistas de diferentes gerações.

"[Sobre] as participações do volume 1, por exemplo, eu soube o que eu queria fazer, senti que eu ia fazer pagode, eu falei: 'Tá, então vamos fazer na estética do pagode'. A gente vê que tem volume, uma coletânea que tenha um percentual de inéditas, um percentual de regravações da carreira, e um percentual de regravações de fora, e que eu encolhi que fosse uma nostalgia anos 2000 pra gente gravar um pagode", conclui.

