Zé Neto revela como se preparou para shows sem Cristiano: 'Atenção extra'

Em entrevista à CARAS Brasil, Zé Neto também aproveita para agradecer aos fãs que se tornaram sua segunda voz durante apresentações

Zé Neto (34) precisou fazer alguns shows sem sua dupla, Cristiano (36), desde que o cantor precisou fazer uma cirurgia de emergência para retirar a vesícula. O sertanejo conta que teve uma preparação mais atenta para as apresentações sem o parceiro, e também assegura que os fãs o ajudaram se tornando a segunda voz nas músicas.

"A minha fonoaudióloga sempre me acompanha nos shows, e tivemos uma atenção extra", afirma Zé Neto, em entrevista à CARAS Brasil. "Eu também sempre falava com o Cris, íamos conversando sobre como foram as apresentações."

O artista conta que, fora a preparação vocal e conversas com o parceiro, seguiu a agenda de shows e a logística da mesma forma que já estava planejado. Ele subiu ao palco sozinho em apresentações nas cidades de Itabaiana, no Sergipe; Itamaraju, na Bahia; Pedro Leopoldo, em Minas Gerais; Lins e Votorantim, em São Paulo.

Apesar de as apresentações terem sido um sucesso, o artista afirma que sentiu falta do parceiro. "É muito estranho subir no palco seu meu grande amigo, não dá para explicar a sensação, mas ser recebido com tanto carinho por onde passei, foi essencial."

"Os shows ficaram lindos, o público cantava tudo alto, só tenho gratidão. Fiz de tudo para entregar o meu melhor nessas apresentações, espero que tenham gostado e que esse canto alto e forte continue ein [risos]", completa o artista.

Cristiano foi internado na noite do dia 9 de junho no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Ele passou por uma cirurgia de emergência para retirar sua vesícula biliar após sentir fortes dores abdominais. Ele recebeu alta na última terça-feira, 11, e agora completa o tratamento em casa.

