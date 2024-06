Sertanejo Cristiano recebe alta hospitalar após cirurgia de emergência

O cantor sertanejo Cristiano, da dupla com Zé Neto, já está em sua casa após ser operado às pressas na noite de domingo

O cantor sertanejo Cristiano, da dupla com Zé Neto, já recebeu alta hospitalar após passar por uma cirurgia de emergência. De acordo com o colunista Leo Dias, ele deixou o hospital nesta terça-feira, 11, e segue em repouso em casa, sob orientação médica.

O artista foi operado na noite de domingo, 9, ao ser internado logo depois de um show. Ele estava com fortes dores abdominais e precisou remover a vesícula biliar. A cirurgia correu bem e ele se recuperou da forma esperada.

A esposa dele, Paula Vaccari, mostrou uma foto do amado no hospital na segunda-feira, 10, e falou que ele está bem. “Cris está bem. Cirurgia foi um sucesso, estava com a vesícula bem inflamada e poderia ter complicações logo. Obrigada a todos pelas orações e carinho sempre”, afirmou.

Por causa da cirurgia, Cristiano ficará longe dos palcos por alguns dias. Com isso, o parceiro dele, Zé Neto, vai cumprir a agenda sozinho por um tempo.

Festa de aniversário do filho de Cristiano

Paula Vaccari usou as redes sociais para mostrar os detalhes da festa de aniversário do filho caçula, Miguel. O menino, fruto de seu relacionamento como cantor Cristiano, da dupla com Zé Neto, completou seu primeiro ano de vida no último dia 2.

Para comemorar a data especial, o pequeno ganhou um festão dos papais com um tema muito significativo para a família: o coração. Miguel nasceu com um problema cardíaco, chamado de Tetralogia de Fallout, diagnosticado ainda durante a gestação. Devido ao problema, ele precisou passar por uma cirurgia.

O local da festa foi decorado com muitas bexigas brancas e vermelhas, além disso, vários corações estavam espalhados por todo o espaço. O bolo e os docinhos também foram decorados de acordo com o tema. "Comemorando 1 aninho de vida do nosso coração valente. E o tema não poderia ser diferente né, um coração feliz, curado, que brinca, que pode fazer tudo!! Feliz, agradecida e emocionada demais com essa festa", celebrou a mamãe na legenda.